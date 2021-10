Spezia-Genoa, match valido per la decima giornata di Serie A, si è concluso col punteggio di 1-1. Aquile e Grifoni si neutralizzano, ma a uscire dal Picco con più rimorsi è sicuramente la formazione di Thiago Motta, sprecona e beffata sul finale.

Il Genoa di Ballardini conferma la sconcertante tendeza della partenza lenta: il grifone, tuttavia, non incassa l’handicap e sopravvive a dei primi 45’ sonnolenti, concedendo terreno ma ben poche opportunità allo Spezia. Nella ripresa Ballardini alza prepotentemente il baricentro e prova a spaventare la retoguardia spezzina con un paio di minacciose folate offensive; ma la difesa delle Aquile regge e prepara la controffensiva: dopo due occasioni clamorose divorate da Gyasi (un palo e un tap-in fallito da due passi), gli uomini di Thiago Motta sfondano al 67’ col tiro di Colley ribadito in rete dalla schiena di Sirigu.

Giulio Maggiore, Mattia Destro, Spezia-Genoa, Getty Images Credit Foto Getty Images

Da lì, lo Spezia inaugural un vero e proprio tiro a segno, senza mai condannare Sirigu e compagni. All’86’, arriva persino la beffa: Caicedo viene travolto da Provedel in area, Sozza fischia il rigore: un gelido Criscito spiazza il portiere bianconero e toglie le castagne dal fuoco per Ballardini.

Tabellino

SPEZIA-GENOA 1-1

SPEZIA (4-2-3-1): Provedel; Ferrer, Hristov, Nikolaou, Bastoni; Kovalenko, Maggiore; Strelec (60’ Colley), Salcedo (76’ Antiste), Gyasi; Nzola. All. Thiago Motta

GENOA (4-3-3): Sirigu; Cambiaso (45’ Biraschi), Vasquez, Masiello, Criscito; Rovella, Badelj (75’ Galdames) , Behrami (62’ Caicedo); Kallon (71’ Pandev), Destro, Ekuban (45’ Sturaro). All. Ballardini

Arbitro: Sozza di Seregno.

Gol: 67’ Aut. Sirigu (G), 86’ Criscito (G)

Ammoniti: Bastoni (S), Biraschi (G), Caicedo (G), Masiello (G)

La cronaca in 9 momenti chiave

13’ - SALCEDO CARICA IL DESTRO! Ottima aggressione in profondità di Gyasi, che scarica per il compagno in posizione defilata. Salcedo conclude di poco a lato del primo palo.

38’ - BASTONI BATTE UN COLPO! La difesa del Genoa allontana un calcio di punizione, Bastoni piomba al limite dell'area e prova a concludere dalla distanza. Il piede utilizzato non è il suo preferito, la conclusione è potente ma fuori misura.

59’ - PALO DI GYASI! Prima vera occasione del match! Attacco rapido dello Spezia, che entra in area grazie alla sponda di Nzola. Gyasi riceve palla da posizione defilata e scarica un diagonale rasoterra che si stampa sul palo e torna tra le braccia di Sirigu.

64’ - GYASI SPRECA A DUE PASSI! Colley penetra in area e serve Gyasi per il tap-in da due passi: l'attaccante dello Spezia spara alle stelle.

67’ - PASSA IN VANTAGGIO LO SPEZIA CON L'AUTORETE DI SIRIGU! Colley scaglia un bolide angolato sugli sviluppi di un calcio di punizione, la sfera sbatte prima sul palo e poi sulla schiena di Sirigu. Vantaggio meritato per le Aquile.

77’ - SIRIGU NEGA NZOLA A TU PER TU! Miracolo del portiere della Nazionale, che devia in corner la conclusione a botta sicura della punta spezzina.

82’ - COLLEY SBAGLIA SUL PIU' BELLO! Altra chance clamorosa per lo Spezia: Colley dribbla Vasquez e si invola verso la porta: il suo tiro a tu per tu con Sirigu sfiora appena lo specchio di porta.

85’ - CALCIO DI RIGORE PER IL GENOA, CLAMOROSO! Dopo una manciata di occasioni sprecate da parte degli Aquilotti, il Genoa piomba in area: Caicedo finta e evita Provedel, che lo travolge.

86’ - GOL! CRISCITO SPIAZZA PROVEDEL, 1-1! Lo Spezia crolla sul finale.

Il momento social

MVP

Ebrima COLLEY: il suo ingresso spacca la partita: un suo bolide propizia l'autogol di Sirigu, poi si dispera per un'occasione clamorosa divorata sottoporta.

Fantacalcio

PROMOSSO - Johan VASQUEZ: puntuale e deciso nello sventare un paio di blitz sulla fascia, impeccabile il piazzamento in area. Prova concreta e convincente. Potrebbe essere lui l'antidoto per bloccare l'emorragia difensiva del Grifone?

BOCCIATO - David STRELEC: nel primo tempo rischia la frittata con un retropassaggio ambiguo per Hristov. Prestazione anonima là davanti, la sua poca consistenza costringe Nzola a sprecare ossigeno sulla sua fascia. Inguardabile.

