Dazn. Non lesinando una piccola polemica... Stefano Pioli, allenatore del Milan, commenta a caldo il preziosissimo successo ottenuto sul campo del Picco di La Spezia ai microfoni diNon lesinando una piccola polemica...

Polemica sul campo di La Spezia

Serie A Spezia-Milan 1-2, pagelle: Saelemaekers d'oro, Leao incide UN' ORA FA

"È una partita che temevo perché le dimensioni del campo non sono quelle adatte, omogenee, permettetemi di dire che non credo che sia corretto, in teoria le dimensioni del campo dovrebbero essere sempre tutte uguali per permettere a tutti di giocare sulla stessa superficie..."

Su Daniel Maldini

"Daniel ha talento, tecnica, vede il gioco e sa inserirsi. Deve fare un po' di più nell'essere più rapido nello smarcarsi. Oggi Bourabia lo curava da vicino, doveva sfilarsi di un paio di metri. Se non lo fai hai meno tempo di gioco. Abbiamo insistito tanto nell'attaccare l'area, può solo crescere e ha tutto per darci soddisfazioni in futuro".

Sulla vittoria

"E' stata una partita complicata, era la quinta partita in quattordici giorni contro una squadra che sta bene. E' una gran vittoria. Abbiamo giocato bene, ma non benissimo. Vincere le partite in cui non rendi al 100% vuol dire avere una forza mentale importante".

Leao e Saelemaekers

"La posizione di Leao ci ha dato dei vantaggi. Anche Alexis ha fatto bene, da lui mi aspetto sempre tanto. Può crescere nella lettura delle situazioni. Hanno fatto bene e devono continuare a crescere, possono fare ancora meglio".

