3 punti pesantissimi per lo Spezia che risorge nel secondo tempo contro la Salernitana. Il match si apre alla mezz'ora con la traversa di Bastoni, poi gli uomini di Castori crescono e passano con una grande giocata di Simy prima dell'intervallo. I padroni di casa si ricompattano nella ripresa e trovano il pari con Strelec servito splendidamente da Kovalenko. L'ex Atalanta si esalta poco dopo con un destro a giro da fuori area che non lascia scampo a Belec. Per gli ospiti manca quasi totalmente l'arrembaggio finale e la sconfitta diventa realtà. Vittoria fondamentale per Thiago Motta arrivato a questa partita in piena emergenza. Non troppo positivo l'esperimento del doppio riferimento centrale Djuric-Simy di Castori.

Il Tabellino

SPEZIA-SALERNITANA 2-1

SPEZIA (4-2-3-1): Provedel; Ferrer, Nikolaou, Hristov, Gyasi; Maggiore, Kovalenko; Antiste, Salcedo (72'Podgoreanu), Strelec (68' Manaj); Nzola (67'Verde)

SALERNITANA (4-3-1-2): Belec; Gyomber (20'Kechrida), Strandberg, Gagliolo; Ranieri (84'Zortea), Coulibaly M. (84'Vergani), Di Tacchio, Obi; Kastanos (67'Schiavone); Djuric (67'Gondo), Simy

ARBITRO: Marini

GOL: 39'Simy, 51'Strelec, 76'Kovalenko

ASSIST: Obi, Kovalenko, Podgoreanu

AMMONITI: Obi, Coulibaly, Gyasi, Ranieri, Manaj

La cronaca in 6 momenti chiave

28' - TRAVERSA DELLO SPEZIA! Colpo di testa da due passi di SALCEDO fermato dal legno, poi MAGGIORE si vede chiuso il tap in!

38' - PROVEDEL! Grande parata su una girata di SIMY! Assist dalla destra di KECHRIDA

39' - SIMY! 1-0 SALERNITANA! Grandissimo gol del bomber ex Crotone! Palla a centro area per OBI, bravo a fare da sponda a SIMY che con una giocata fantastica supera PROVEDEL e deposita poi in rete a porta vuota.

51' - PAREGGIO SPEZIA!! STRELEC! Sinistro vincente per l'1-1. Discesa di KOVALENKO sulla sinistra palla rasoterra al centro dell'area per la girata di STRELEC.

58' - DOPPIO INTERVENTO DI BELEC! Rasoterra di NZOLA chiuso in maniera non perfetta dal portiere, sulla respinta centrale arriva SALCEDO che a botta sicura chiama al miracolo BELEC!

76' - KOVALENKO!! SUPER GOL! 2-1 SPEZIA! Controllo e destro a giro da fuori area su servizio di PODGOREANU. Vantaggio dei padroni di casa!

Il Migliore

Viktor KOVALENKO: partita totale dell'ex giocatore dell'Atalanta. Assist per il pareggio di Strelec e poi un grandissimo gol da 3 punti. Uomo imprescindibile per questo Spezia.

Promosso

Nwankwo SIMY: si sblocca con una giocata da attaccante vero. Protagonista nel primo tempo nella fase migliore dei suoi. Riceve scarsa collaborazione dagli altri uomini offensivi, Djuric su tutti.

Bocciato

Milan DJURIC: legnoso, lega poco con Simy. L'esperimento del doppio centravanti non porta risultati soddisfacenti per la manovra.

