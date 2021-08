Il Governo negli ultimi giorni aveva incontrato i rappresentanti di club, Lega e FIGC che, insieme al Parlamento, avevano richiesto una revisione dei regolamenti per il pubblico negli eventi sportivi. Il Cts ha dato parere favorevole alla riduzione del metro di distanziamento e ha promosso l'idea proposta dalle società di organizzare i posti a scacchiera all'interno degli stadi. Questo permetterà l'effettiva occupazione del 50% della capacità degli impianti che è stata confermata come quota massima per gli impianti all'aperto. Una vittoria per le squadre che potranno dare il via ai piani di ticketing già per la prima giornata di campionato.

Lo Stadio Olimpico di Roma aperto al 25% di capienza durante la fase a gironi di Euro 2020 Credit Foto Getty Images

Confermato l'obbligo del green pass per accedere agli eventi. Modificata, invece, la capienza per i palazzetti che passano dal 25% al 35%.

