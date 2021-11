Come sta Paulo Dybala? L'attaccante della Juventus, costretto a lasciare il campo per infortunio durante Uruguay-Argentina dopo aver evidenziato dei problemi muscolari, si è recato oggi presso "J Medical" per degli accertamenti.

Non c'è ancora niente di ufficiale, ma le sue parole - "Sto bene, grazie" - alla domanda di una tifosa bianconera fanno ben sperare. In vista la sfida contro la Lazio dell'Olimpico di sabato pomeriggio.

Titolare, sì o no?

Per la trasferta contro i biancocelesti, salgono dunque le quotazioni di Dybala, anche se forse sarà difficile vederlo titolare dal 1': Allegri farà di tutto per non forzare il rientro della Joya, quindi si scaldano già i possibili sostuti.

Morata dovrebbe avere il posto assicurato, al suo fianco ci potrebbero essere Kulusevski, che scalpita per un posto al sole, e Kean, ormai recuperato dopo i recenti acciacchi.

