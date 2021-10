Maignan aveva fatto dimenticare Donnarumma, tanto che i tifosi rossoneri erano felicissimi dell'acquisto del francese del Lille dopo aver perso Maignan non ha giocato, ma continua ad avere dolori al polso sinistro e questo ha indotto lo staff medico a scegliere la strada dell'intervento chirurgico. Proprio non ci voleva! Il rendimento diaveva fatto dimenticare, tanto che i tifosi rossoneri erano felicissimi dell'acquisto del francese del Lille dopo aver perso l'ex capitano finito al PSG . Dopo la Nations League , vinta dalla Francia , è arrivata però la doccia fredda:, ma continua ad averee questo ha indotto lo staff medico a scegliere la strada dell'intervento chirurgico.

Il comunicato

Il Milan comunica che il persistere di una sintomatologia dolorosa al polso sinistro di Mike Maignan impone, dopo parere specialistico, una artroscopia che verrà eseguita domani dal Professor Loris Pegoli

Tatarusanu difendere la porta dei rossoneri. Il portiere romeno non gioca una partita da titolare dal 26 gennaio scorso, dai quarti di Coppa Italia quando il Milan perse 2-1 contro l'Inter a causa 3-3 contro la Roma del 26 ottobre, quando però Ancora non si conoscono i tempi di recupero, ma adesso toccherà quindi adifendere la porta dei rossoneri. Il portiere romeno non gioca una partita da titolare dal 26 gennaio scorso, dai quarti di Coppa Italia quando il Milan perse 2-1 contro l'a causa della punizione di Eriksen . Nella passata stagione, l'ex Fiorentina giocò una sola partita in campionato: fu ildel 26 ottobre, quando però non fu tra i migliori in campo

Il calendario del Milan fino alla sosta

Partite Competizione 16/10 Milan-Verona Serie A 19/10 Porto-Milan Champions League 23/10 Bologna-Milan Serie A 26/10 Milan-Torino Serie A 31/10 Roma-Milan Serie A 03/11 Milan-Porto Champions League 07/11 Milan-Inter Serie A

Quando può tornare?

Per operazioni di questo genere, si torna dopo 30 giorni, ma il Milan spera di riaverlo prima della prossima sosta per le Nazionali. Anche perché l'ultima partita prima della sosta è un certo Milan-Inter a San Siro del 7 novembre. Questa è la versione ottimistica però, col serio rischio di rivederlo dopo l'ultima pausa per le Nazionali del 2021. Si avranno notizie certe dopo l'intervento...

