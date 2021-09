Lilian Thuram, 49 anni, leader della Francia campione del mondo e d’Europa, per dieci stagioni in serie A con Parma e Juve, affronta nel nuovo libro Il pensiero bianco (Add Editore, prossime presentazioni al Festival dello Sport di Trento il 7 ottobre e al Salone del Libro di Torino il 15) il tema del razzismo, che ha vissuto sulla propria pelle anche quando era uno dei più grandi calciatori al mondo. Ecco le sue parole rilasciate al Mattino.

Bianchi non si nasce. Si diventa. Non è un colore. Essere bianchi o neri è un’identità. E di questa identità bisogna conoscere l’origine, la storia, la costruzione politica che ha determinato la nascita del concetto di razza e ha stabilito che quella bianca sia la razza superiore. Questa ideologia politica ha legittimato la schiavitù, il colonialismo e l’apartheid. E spiega il razzismo di oggi

Serie A Sarri: "Assurdo giocare 61 ore dopo", ma la Lega A lo smentisce! 12 ORE FA

Il caso Maignan è solo l'ultimo

"Tanta gente non comprende la violenza della discriminazione. Non si fa abbastanza e chi dice il contrario è bugiardo. Io sono arrivato in Italia nel 1996 e queste cose già c’erano. Siamo nel 2021 e la situazione non è cambiata. Anzi. È evidente che allenatori, calciatori, dirigenti e stampa ritengono che la cosa non sia così grave, altrimenti non l’avrebbero accettata. Non si trova la soluzione perché essi non si sentono toccati fino in fondo dal problema. Vedono la cosa da bianchi. Quando giocavo in Italia e mi chiedevano un commento su questo tema, rispondevo: perché chiedete a me e non ai calciatori bianchi? È a loro che dovete chiedere perché non fanno niente e perché si nascondono"

Neutralità davanti al razzismo

"Quanto sentono il problema del razzismo? Come fanno a vedere un compagno o un avversario aggredito, violentato, e a non dire o a non fare niente? Evidentemente non è importante ma non può esistere la neutralità davanti al razzismo perché essere neutrali vuol dire che le cose possono continuare così".

Koulibaly

"L’ho conosciuto quando venne a Parigi con il Napoli, allenato da Ancelotti, per la Champions. Ragazzo straordinario, con grandi valori umani, dotato di enorme equilibrio. E molto bravo tecnicamente. È una presenza che può aiutare le persone a cambiare la mentalità e ad avere una maggiore apertura verso uomini che hanno un’altra religione e un altro colore della pelle. Certo, è più facile rispettare e ammirare un calciatore della tua squadra, poi bisogna avere lo spesso rispetto per chi incontri in strada"

Osimhen

"Bravissimo. Veloce, inquadra molto bene la porta, ha il senso del gol. Lo avevo visto già nel Lille e non mi meraviglia che faccia tante reti nel Napoli. Sono diventati grandi calciatori anche ragazzi che non avevano avuto una vita disagiata. Piuttosto, Osimhen può essere d’esempio con la sua storia per tutti quelli che vogliono realizzare un sogno: lui ce l’ha fatta".

Le nuove maglie della Serie A 2021-2022

Serie A Per Insigne nuova casa a Napoli, ma c'è il nodo-rinnovo UN GIORNO FA