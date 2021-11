Brutte notizie per il Torino, che rischia di perdere Andrea Belotti per un lungo periodo.

"Nuovi esami strumentali per Andrea Belotti. Il quadro ecografico ha confermato i rilievi di risonanza evidenziando una lesione di 2° grado al bicipite femorale destro. Il calciatore inizierà immediatamente le terapie e verrà rivalutato nelle prossime settimane".

Il testo del comunicato parla chiaro: si tratta di una vera e propria tegola per i granata, che perdono il loro capitano per un lungo periodo. Belotti si è infortunato durante Roma-Torino, lasciando il campo al 35′ del secondo tempo: Andrea si è rotolato a terra, rendendosi conto della gravità della situazione.

La coscia destra, da subito identificata come la fonte dei guai, è infatti il problema: non resta da capire che quanto tempo Belotti dovrà restare lontano dal campo, ma in questi casi non si parla mai di meno di due mesi.

E l'Italia?

Una brutta notizia anche in ottica Nazionale, visto che gli azzurri di Roberto Mancini saranno impegnati a fine marzo con il gironcino che dà un posto per i Mondiali di Qatar 2022. Il 24 marzo è in programma la semifinale con la Macedonia del Nord, mentre il 29 marzo è in programma l'eventuale finale contro Portogallo o Turchia.

