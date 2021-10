Belotti: il Torino ha finalmente ritrovato il suo bomber in vista della delicata sfida del Per la sfida alla capolista Napoli tra otto giorni potrebbe esserci anche il “Gallo”: il Torino ha finalmente ritrovato il suo bomber in vista della delicata sfida del Diego Armando Maradona . Il 27enne bergamasco ha sostenuto difatti la sessione odierna in gruppo e si candida per una maglia da titolare al cospetto della banda Spalletti.

"Lavoro mattutino per il Torino, al Filadelfia. Ivan Juric ha diretto una sessione tecnica, con un allenamento congiunto con la formazione Primavera. Belotti ha svolto il programma odierno con la squadra; Kone ha terminato anzitempo l’allenamento per un fastidio al retto femorale che verrà valutato con accertamenti strumentali; training personalizzato, in campo, per Pobega e Praet; terapie per Pjaca e Verdi".

