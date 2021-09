Andrea Belotti. L'attaccante della Nazionale che si è infortunato proprio prima della pausa ha ancora problemi a smaltire Juric, considerando che il Torino si ritroverà riguardo al rinnovo di contratto. Nessuna data all'orizzonte per il ritorno di. L'attaccante della Nazionale che si è infortunato proprio prima della pausa ha ancora problemi a smaltire la contusione al muscolo tibiale e, ad oggi, non sono state fissate le date per il suo rientro dallo staff medico. Una bella gatta da pelare per, considerando che ilsi ritroverà a fronteggiare Lazio , Venezia, Juventus e Napoli nello spazio di un mese. Il tecnico dei granata però assicura: non c'entra niente lo stallo

Belotti non riesce a correre

Non riesce a correre. Non ci sono previsioni di rientro. Ha una contusione fortissima al muscolo tibiale. Ci aspettavamo che in questa settimana andasse bene, invece no. E così non posso dare date. La diagnosi è questa, speriamo che passi e che non avrà altri problemi. Speriamo che passi presto

Condizionato dal contratto?

Assolutamente no, è un leone. Anzi, è un vantaggio per tutti il contratto in scadenza. Quando sei in questa situazione, non puoi essere più motivato di così. Per me è un grande vantaggio, penso che lui sia consapevole ed è stra motivato. Ma anche molto preoccupato e dispiaciuto per non dare il suo contributo. Lo vedo bene, voglioso e che ha voglia di lottare

