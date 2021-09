Le immagini e soprattutto l'audio dello Stadium hanno fatto venire i brividi ai tifosi di tutta Italia: ci riferiamo al video girato sui social del cosidetto tifoso juventino che rivolge insulti razzisti a Mike Maignan prima di Juventus-Milan . Ebbene quell'uomo è stato identificato grazie al lavoro fatto sulle telecamere di sorveglianza dello stadio: si tratta di un operaio veneto, che in passato era iscritto allo Juventus Club “Gaetano Scirea” di Castagnaro (in provincia di Verona), che tra le altre cose è anche rappresentante sindacale nella fabbrica in cui lavora.

Per lui, dopo l’identificazione da parte degli uomini della Digos, è scattata la denuncia per istigazione all’odio razziale. Inoltre, nei suoi confronti, è già scattata la prima sanzione per violazione del regolamento interno all’Allianz Stadium.

Serie A Ora è ufficiale: il Genoa passa a 777 Partners UN' ORA FA

L'operaio di Rovigo sarà sottoposto a Daspo dunque non avrà la possibilità di accedere agli impianti sportivi per un determinato periodo di tempo. Intanto il suo fan club lo ha cacciato, come riporta Next Quotidiano.

..

Le nuove maglie della Serie A 2021-2022

Serie A Allegri tra provocazioni e giovani, ma la Juventus è ancora indietro 2 ORE FA