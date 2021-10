L'Udinese strappa un pareggio di puro orgoglio contro un Bologna in superiorità numerica per quasi un'ora. Primo tempo abbastanza bloccato con gli emiliani a farsi preferire con un paio di occasioni per il vantaggio: Silvestri para su un diagonale preciso di Barrow, poi sono Soriano e Svanberg a portare i pericoli verso la porta. Il match non si sblocca ma al 38' Pereyra si prende il suo secondo giallo per una trattenuta ingenua su Theate e lascia l'Udinese in 10 uomini. Nella ripresa gli ospiti premono e trovano il vantaggio con Barrow su assist di Dominguez. I friulani sono però in partita nel secondo tempo e non mollano: nel finale Beto schiaccia in rete il colpo di testa che vale il definitivo 1-1 su una convulsa azione di mischia. Alla fine è un buon pareggio per i padroni di casa, mentre per gli uomini di Mihajlovic sono due punti persi.

Il Tabellino

UDINESE-BOLOGNA 1-1

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Nuytinck, Samir; Stryger Larsen (68'Molina), Pereyra, Walace, Makengo, Udogie (68'Pussetto); Beto, Deulofeu (86'Soppy).

BOLOGNA (3-4-2-1): Skorupski; Soumaoro, Binks (68'Medel), Theate (68'Skov Olsen); De Silvestri, Dominguez, Svanberg (56'Kingsley (72'Vignato)), Hickey; Soriano, Barrow, Arnautovic.

GOL: 67' Barrow, 82' Beto

ASSIST: Dominguez

AMMONITI: Svanberg, Vignato, Skorupski, Soumaoro, Deulofeu, Dominguez, Hickey, Soriano

ESPULSO: Pereyra

ARBITRO: Abisso

La cronaca in 10 momenti chiave

14'- SILVESTRI SU BARROW! Grande parata sulla conclusione secca all'angolino basso dell'attaccante del Bologna.

30'- DOPPIA OCCASIONE BOLOGNA! SORIANO calcia forte con il destro, SILVESTRI para ma indirizza il pallone centralmente su SVANBERG che prova di prima intenzione dal limite dell'area e mette di poco a lato.

38'- ESPULSO PEREYRA! Doppio giallo per l'argentino, altra trattenuta nei confronti questa volta di THEATE.

50'- PALO di DEULOFEU! Serpentina dello spagnolo che arriva al tiro da posizione defilata e centra il palo. Sulla continuazione UDOGIE penetra in area e viene chiuso in corner.

55'- BARROW AD UN PASSO DAL GOL! Assist di tacco di SVANBERG, sinistro di Barrow ad un niente dal palo alla destra di Silvestri.

56'- STRYGER LARSEN! Colpo di testa in inserimento su cross di Deulofeu, grande intervento di SKORUPSKI!

64'- BOLOGNA PERICOLOSO! Makengo sbaglia in uscita e regala palla a SOUMAORO davanti a SILVESTRI. Bravo il portiere a chiudere in uscita disperata.

67'- BOLOGNA IN VANTAGGIO! BARROW FA 1-0! Pallone in area di DOMINGUEZ che trova l'inserimento sul secondo palo di Barrow che da due passi batte il portiere sul primo palo.

76'- SILVESTRI! Conclusione di BARROW deviata da MOLINA, bravo il portiere ad arrivare sul pallone.

82'- BETO!! PAREGGIO DELL'UDINESE! Campanile alzato da PUSSETTO in area, Skorupski subisce il blocco di BECAO e BETO salta più in alto di tutti e schiaccia in rete di testa

MVP

BETO: nel primo tempo è poco supportato dai compagni, ma quando la sua squadra rimane in dieci gioca un'infinità di palloni ed è suo il gol decisivo.

Promosso

Arthur Nicolas THEATE: finchè rimane in campo è il migliore del Bologna, su di lui la seconda ammonizione che porta al rosso a Pereyra.

Bocciato

Roberto PEREYRA: da un giocatore della sua esperienza due trattenute davvero ingenue che gli costano il rosso dopo nemmeno 40 minuti.

Il Momento social

