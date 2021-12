Ci aveva fatto la bocca, l'Udinese. Un gol nel primo tempo, una partita di moderata sofferenza, i secondi e i minuti che trascorrevano inesorabili e il risultato che non cambiava da quel gol di Beto, messo a segno poco dopo il quarto d'ora. Teoricamente, l'esordio perfetto di Gabriele Cioffi. E invece. E invece, quando in campo c'è un signore che si chiama Zlatan Ibrahimovic, mai dire mai. Ed è proprio lui, il quarantenne svedese che di anni ne dimostra una decina in meno, a fissare in semirovesciata (ironia della sorte, nello scorso campionato aveva trovato una gemma simile nello stesso stadio e nella stessa porta) l'1-1 definitivo al secondo minuto di recupero. Un episodio seguito a ruota dall'espulsione di Success , dopo un parapiglia da lui stesso creato per un suo fallo su Maignan. È un Milan che gira solo a tratti, a volte impreciso in difesa (vedi il gol di Beto) e pure in attacco, tanto che Silvestri, fino al 92', non deve praticamente sporcarsi i guanti: il brivido più concreto è una rete annullata per fuorigioco a Theo Hernandez agli sgoccioli del primo tempo. E ora, attenzione ai possibili cambiamenti in cima alla classifica: se il Napoli e l'Inter vincono si ritrovano tutte lì, assieme al Milan, nell'angusto spazio di un punticino. Sarà una domenica di fuoco.

Il tabellino

Udinese-Milan 1-1 (primo tempo 1-0)

Udinese (3-5-2): Silvestri; Becão, Nuytinck, Perez; Molina, Arslan (70' Jajalo), Walace, Makengo, Udogie (62' Zeegelaar); Deulofeu (70' Success), Beto. All. Cioffi

Milan (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Tomori, Romagnoli, Theo Hernandez; Bakayoko (46' Kessie), Bennacer (46' Tonali); Saelemaekers (69' Castillejo), Brahim Diaz (81' Maldini), Krunic (46' Messias); Ibrahimovic. All. Pioli

Arbitro: Francesco Fourneau

Gol: 17' Beto (U), 92' Ibrahimovic (M)

Assist: -

Ammoniti: Perez, Deulofeu, Castillejo, Zeegelaar, Florenzi

Espulsi: Success al 92'

La cronaca in 10 momenti chiave

12' – Lancio dalle retrovie di Bennacer per Ibrahimovic, che parte in posizione regolare e calcia di controbalzo, spedendo però la palla sopra la traversa.

17' – GOL DELL'UDINESE. Beto trova un incredibile spazio centrale, si presenta davanti a Maignan, gli calcia addosso ma alla seconda occasione non sbaglia, sparando sotto la traversa. 1-0.

Beto realizza il gol del vantaggio in Udinese-Milan - Serie A 2021/2022 Credit Foto Getty Images

43' – Romagnoli imbuca in area per Ibrahimovic, tocco di prima per Brahim Diaz, che da pochi passi spara fuori col sinistro.

44' – Tocco filtrante strepitoso di Ibrahimovic per Theo Hernandez, che si presenta davanti a Silvestri e mette dentro: gol annullato per fuorigioco.

68' – Cross di Tonali per Ibrahimovic, che gira di testa mancando di poco la porta. Milan vicino al pareggio.

74' – Tocco di Success per l'inserimento in area di Molina, che calcia di punta sopra la traversa graziando Maignan.

83' – Beto scatta di nuovo verso la porta, si presenta davanti a Maignan ma da posizione defilata apre troppo l'interno, mancando il secondo palo.

85' – Messias viene liberato in area, potrebbe calciare ma tocca in mezzo per un compagno che non c'è. Palla gol sprecata dal Milan.

90' – Grande aggancio a pochi passi dalla porta di Messias, ma Zeegelaar anticipa miracolosamente in angolo sia il brasiliano che Maldini.

92' - GOL DEL MILAN. Palla vagante nell'area dell'Udinese e acrobazia vincente da pochi passi di Ibrahimovic, che non lascia scampo a Silvestri. 1-1 in extremis.

MVP

Ibrahimovic. La solita partita da riferimento offensivo, da centro della manovra rossonera. A lungo fa a spallate con Becao, finendo anche sotto. La classe però non è acqua e viene fuori al minuto 92: controllo, tempo rubato, mezza girata, gol.

Fantacalcio

PROMOSSO – Beto. Mamma mia che scoperta questo Beto. Ha capacità atletiche incredibili, corsa e una fame pazzesca. Sul gol è anche fortunato, il che per un 9 non è mai una brutta caratteristica. Gioca l’ennesima partita di alto livello di questa sua stagione in Friuli.

BOCCIATO – Bakayoko. 45 minuti in cui finisce sotto in tutti i sensi. Non verrà premiato dai pagellisti.

Le pagelle

