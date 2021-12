come Juventus-Napoli? Sembrerebbe proprio di sì! Dopo un periodo relativamente tranquillo e ben gestito, l'Italia torna nella morsa delche sta creando non pochi problemi anche in vista della ricollocazione delle partite saltate ; martedì doveva giocarsi Udinese-Salernitana, peccato però che i campani sono stati bloccati dall'ASL a causa di alcune positività nel gruppo squdra decretando la (probabile...) vittoria dei BianconeriI pochi tifosi presenti granata hanno esposto uno striscione con la scritta', inneggiano poi alcuni cori contro, responsabile della complicatissima situazione societaria.