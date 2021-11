Dopo circa 2 mesi senza vittorie torna ad esultare l'Udinese. Vittoria in rimonta sofferta contro un Sassuolo non nella migliore giornata. Primo tempo vibrante alla Dacia Arena. Friulani in vantaggio dopo neanche dieci minuti con un piatto sinistro di Deulofeu che infila Consigli su assist di Becao. Poco dopo Silvestri regala la palla del pari a Berardi che ringrazia e mette in rete. Momento di blackout dei bianconeri e Frattesi fa 1-2 con una bella girata su assist di Rogerio. Prima dell'intervallo lo stesso Frattesi devia in maniera sfortunata un tiro dalla lunga distanza di Molina e manda le squadre al riposo sul 2-2. Udinese che esce meglio dagli spogliatoi e trova subito il gol con il solito Beto liberato a porta vuota da Pereyra. Rete convalidata dopo revisione Var. Nel finale Makengo si prende due gialli in un minuto, ma il Sassuolo non riesce a rendersi pericoloso e incassa la seconda sconfitta consecutiva.

Il tabellino

UDINESE-SASSUOLO 3-2

Udinese (4-2-3-1): Silvestri; Perez, Becao, Nuytinck, Samir (37'Udogie); Arslan (16'Makengo), Walace; Molina, Pereyra, Deulofeu; Beto (87'Success).

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Frattesi (87'Harroui), Magnanelli (72'Henrique); Berardi, Traorè (72'Scamacca), Raspadori; Defrel.

GOL: 8'Deulofeu, 15'Berardi, 28'Frattesi, 39'Molina, 52'Beto

ASSIST: Becao, Rogerio, Pereyra

AMMONIZIONI: Arslan, Ferrari, Consigli,

ESPULSIONI: Makengo

ARBITRO: Dionisi

La cronaca in 6 momenti chiave

8'-DEULOFEU! VANTAGGIO UDINESE! 1-0! BECAO riceve sulla destra un filtrante di WALACE, dribbling e assist al centro per Deulofeu che mette in rete di piatto.

15'-BERARDI! PARI IMMEDIATO DEL SASSUOLO! Errore enorme di SILVESTRI in impostazione, palla regalata a Berardi che davanti al portiere non sbaglia. 1-1.

28'-FRATTESI! 2-1! ERA NELL'ARIA. Cross di ROGERIO, taglio sul primo palo di Frattesi che gira in maniera splendida verso la porta. Ribaltato il risultato!

39'-MOLINA! TIRO DALLA DISTANZA DEVIATO! 2-2! L'argentino raccoglie una palla respinta fuori area e calcia di potenza trovando la decisiva deviazione di Frattesi.

52'-IL VAR CONSIDERA REGOLARE IL GOL DI BETO! 3-2. Tiro di WALACE smorzato da un difensore, palla che torna buona per PEREYRA che davanti a Consigli sceglie l'assist per Beto che segna a porta a vuota. Nettamente regolare la posizione di Pereyra.

89'-INCREDIBILE ESPULSO MAKENGO. DOPPIO GIALLO IN UN MINUTO. Ferma BERARDI in ripartenza.

Il Migliore

Gerard DEULOFEU: è il giocatore di maggiore classe dell'Udinese. Segna ed ispira i compagni, sempre dentro la partita fino al 90'.

Promosso

Destiny UDOGIE: entra nel finale di primo tempo e il suo ingresso cambia la sua squadra. Annulla Berardi ed è sempre presente in proiezione offensiva sulla fascia.

Bocciato

Marco SILVESTRI: imperdonabile il suo errore che porta al gol del pareggio di Berardi. Per il resto non viene mai impegnato.

