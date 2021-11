Valentina Vezzali, il sottosegretario con delega allo sport, ha parlato di DAZN e della Serie A a margine di un evento al Miur: "Ritengo che su DAZN la Lega Serie A debba fare delle approfondite riflessioni affinché la situazione possa essere risolta nel migliore dei modi. Ritengo fondamentale che il mondo del calcio possa attuare una riforma interna che gli consenta di poter riavere quel ruolo centrale che aveva tantissimi anni fa e che oggi ha perso, e che gli consenta poi di essere aiutato. Il calcio è lo sport nazionale e dobbiamo partire da questo fatto, attraverso il calcio noi ci sentiamo spesso italiani, siamo tifosi di tantissime squadre. Poi esistono tutti gli altri sport il calcio è importante e noi dobbiamo dare spazio agli altri sport".

Stadi? Aspettiamo

"Per quanto riguarda la capienza degli impianti, in un momento in cui la curva dei contagi sta salendo e nell’ottica della possibilità di avviarsi verso una terza dose, ritengo fondamentale la cautela. Io ritengo fondamentale non dare il messaggio che va tutto bene e va aperto tutto, dobbiamo dare un messaggio che ancora il nostro comportamento incide sulla salute degli altri e quindi non credo che questo sia il momento giusto per parlare di aumento delle capienze".

