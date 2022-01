Venezia-Milan, partita da affrontare con il giusto piglio da parte dei rossoneri, che hanno ricominciato con il piede giusto (3-1 alla Roma) ma non devono disunirsi. Ecco la conferenza di Stefano Pioli.

"La squadra l'ho vista bene ieri, oggi ci dobbiamo ancora allenare. Da sempre corriamo meno degli avversari, perché teniamo bene le distanze e gestiamo bene la palla. Le scelte di domani dipenderanno dalla condizione fisica che dalla strategia per la partita".

Ibrahimovic

"Zlatan è sempre incavolato, ce l'ha sempre con qualcuno per tirare da sé stesso e dagli altri tutte le motivazioni possibili. Non è contento per il rigore, ma è contento per la squadra. La determinazione che ha la metterà in campo domani per quando ce ne sarà bisogno".

Leao

"Si sta avvicinando al 100%, ancora non può esserlo e avrà bisogno di minutaggio. Devo lavorare con tanta ambizione: può arrivare ad essere un giocatore veramente forte nel panorama europeo e mondiale".

Tonali e Bakayoko

"Il segreto di Tonali è il lavoro: lavora sempre tanto per migliorare. Bakayoko? Ci vuole un po' di tempo, sono convinto che sia un giocatore forte. È stato sfortunato negli episodi singoli, ma può fare sicuramente meglio e dare il suo apporto alla squadra":

