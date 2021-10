Un nuovo arrivo in porta per il Venezia, che approfitta del fatto che Sergio Romero, classe 1987, sia stato svincolato dal Manchester United. Il portiere argentino è un po' arrugginito, con sole 61 presenze in 5 stagioni al Manchester United, ma la sua esperienza nel campionato italiano - con 42 presenze con la Sampdoria e 4 rigori parati - può fare al caso di mister Paolo Zanetti.

Subito titolare?

Starà al mister del Venezia valutare la validità del nuovo arrivato: probabilmente l'ex Sampdoria e Manchester United avrà bisogno di un periodo di riadattamento e di allenamento per ambire a un posto da titolare. Maenpaa, Pomini, Lezzerini e ora Romero: Zanetti ora ha una batteria di portieri molto fornita, dovrà scegliere chi gli dà più garanzie.

