Venezia e Torino dividono la posta al "Penzo" nel posticipo che chiude la 6a giornata. Dopo una rete annullata (giustamente) a Johnsen nel primo tempo, i gol "buoni" arrivano nella ripresa: prima Brekalo (al 56') su rimorchio a una travolgente incursione di Singo. Poi, al 78', Aramu su rigore provocato ancora una volta (come contro la Lazio) da un disastroso Djidji, espulso. Lagunari a quota 4 in classifica, granata a 8.

Il tabellino

VENEZIA-TORINO 1-1

Venezia (4-3-3): Mäenpää; Mazzocchi, Svoboda, Ceccaroni, Schnegg (65' Ebuehi); Crnigoj (65' Aramu), Vacca (38' Ampadu), Busio (87' Fiordilino); Kiyine, Okereke, Johnsen (87' Henry). All.: Zanetti.

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Bremer, Ricardo Rodriguez; Singo (72' Vojvoda), Lukic, Pobega (72' Mandragora), Ansaldi; Linetty (58' Baselli), Brekalo (80' Zima); Sanabria. All. Juric.

Arbitro: Lorenzo Maggioni di Lecco.

Gol: 56' Brekalo (T), 78' rig. Aramu (V).

Assist: Singo (T, 0-1).

Note - Recupero: 1+6. Espulso: 77' Djidji (T) per doppia ammonizione. Ammoniti: Pobega, Milinkovic-Savic, Ampadu.

La cronaca della partita in 8 momenti chiave

14' - OKEREKE! L'attaccante del Venezia ex Club Bruges punta Ricardo Rodriguez e libra il mancino dal limite: palla larga non di molto.

17' - OKEREKE! Colpo di testa ravvicinato di poco alto sulla traversa dopo il cross dalla destra di Crnigoj, ben liberato da Johnsen. Venezia vicinissimo al vantaggio!

22' - SANABRIA! Stop e tiro su iniziativa di Djidji: palla di poco alta!

25' - GOL ANNULLATO AL VENEZIA CON JOHNSEN! Filtrante in area di Mazzocchi e spettacolare occasione d'esterno all'angolino. Ma il norvegese era partito in offside.

51' - JOHNSEN! Gran taglio sul primo palo su assist basso dalla destra di Okereke, che aveva mandato al bar Djidji. Conclusione però difficile e palla a Vanja Milinkovic-Savic-.

56' - GOL DEL TORINO CON BREKALO! Grande accelerazione di Singo sulla destra, palla dal fondo verso l'area piccola e rete a rimorchio dell'attaccante croato: 0-1!

78' - GOL DEL VENEZIA CON ARAMU SU CALCIO DI RIGORE! Penalty assegnato per fallo di Djidi, che frana su Okereke servito sul dischetto dal tacco di Johnsen. Il difensore del Toro prende il secondo giallo e viene espulso. Dal dischetto, Aramu calcia angolato e realizza.

90'+6 - UN'OCCASIONISSIMA PER PARTE NEGLI ULTIMI 15 SECONDI! Prima Milinkovic-Savic chiude la saracinesca alla potente punizione di Aramu, poi Mäenpää si supera su Mandragora, lanciatosi in contropiede tutto solo!

MVP

Singo. A tratti incontenibile sulla fascia, sprinta per servire a Brekalo un pallone che chiede solo di essere spinto in porta. Secondo assist di fila, che gamba!

Fantacalcio

PROMOSSO - Aramu. Segna il primo gol in Serie A contro la sua ex squadra (e non esulta). Porta brio sulla trequarti, ingresso di grande personalità BOCCIATO

BOCCIATO - Djidji. Spesso puntato dagli attaccanti del Venezia, vive una serata complicata e ci mette la "ciliegina" col fallo da rigore. Il secondo causato in poche giornate, che gli vale anche il rosso.

