Sergio Romero è ufficialmente un nuovo giocatore del Venezia: una news sul sito ufficiale del club veneto rende noto il raggiungimento dell'accordo tra l'ex portiere del Manchester United, ormai svincolato e il Venezia.

"Venezia FC comunica che in data odierna il portiere argentino classe 1987 Sergio Romero ha sottoscritto un accordo fino al termine della stagione 2021/22. Romero è l’estremo difensore con più presenze nella storia della nazionale argentina e nel corso dell'ultima stagione ha giocato per il Manchester United. Benvenuto, Sergio".

Serie A Milan, rebus Ibra-Giroud: giusto cambiare un attacco che funziona? 37 MINUTI FA

La carriera parla per lui, è un portiere di assoluto valore, che ci darà una mano. Abbiamo già due portieri molto forti, ci darà una grossa mano (Ceccaroni su Romero)

Un nuovo arrivo in porta per il Venezia, che approfitta del fatto che Sergio Romero, classe 1987, sia stato svincolato dal Manchester United. Il portiere argentino è un po' arrugginito, con sole 61 presenze in 5 stagioni al Manchester United, ma la sua esperienza nel campionato italiano - con 42 presenze con la Sampdoria e 4 rigori parati - può fare al caso di mister Paolo Zanetti.

Subito titolare?

Starà al mister del Venezia valutare la validità del nuovo arrivato: probabilmente l'ex Sampdoria e Manchester United avrà bisogno di un periodo di riadattamento e di allenamento per ambire a un posto da titolare. Maenpaa, Pomini, Lezzerini e ora Romero: Zanetti ora ha una batteria di portieri molto fornita, dovrà scegliere chi gli dà più garanzie.

Le nuove maglie della Serie A 2021-2022

Serie A Mourinho e il gesto dell'orecchio dopo Juve-United: "Offeso per 94'" 2 ORE FA