Dal 3-0 al 3-4. Pochi giorni dopo le follie di Lazio-Udinese, al Penzo di Venezia va in scena un'altra partita da ricordare a lungo. Con i lagunari avanti di tre reti all'intervallo e incredibilimente sconfitti al 90'. Il derby veneto, una partita pazza dai due volti, va a un Verona stordito e dormiente nella prima frazione, ma capace dal nulla di riportarsi in partita. Fino a confezionare una rimonta fantastica. Segna Ceccaroni, raddoppia Crnigoj, quindi il tris di un dominante Henry. Il tutto in 27 minuti. Sembra finita, ma non è così. Perché l'Hellas ha la forza di accorciare con un'autorete dello stesso Henry, di accorciare ulteriormente con un rigore di Caprari e, in 11 contro 10 per l'espulsione di Ceccaroni, di trovare il 3-3 e il 3-4 con una doppietta del solito Simeone. La formazione di Tudor supera momentaneamente la Lazio e si riprende dal ko con la Sampdoria; quella di Zanetti, che si era illusa di poter operare un discreto scatto salvezza, resta invischiata nel mucchio della zona più calda.

Tabellino

Venezia-Verona 3-4 (primo tempo 3-0)

Venezia (4-3-1-2): Romero; Mazzocchi (66' Ebuehi), Caldara, Ceccaroni, Molinaro; Crnigoj, Vacca (75' Tessmann), Kiyine (66' Busio); Aramu (66' Svoboda); Henry, Okereke (7' Johnsen). All. Zanetti

Verona (3-5-2): Montipò; Casale, Dawidowicz, Ceccherini; Faraoni, Tameze, Veloso (57' Lasagna), Ilic (79' Bessa), Lazovic; Caprari, Simeone. All. Tudor

Arbitro: Alessandro Prontera

Gol: 12' Ceccaroni (Ven), 19' Crnigoj (Ven), 27' Henry (Ven), 52' aut. Henry (Ver), 65' rig. Caprari (Ver), 67' Simeone (Ver), 85' Simeone (Ver)

Assist: Henry (Ven, 1-0), Johnsen (Ven, 2-0), Ilic (Ver, 3-3)

Ammoniti: Magnani, Simeone, Henry

Espulsi: Ceccaroni 63'

La cronaca in 12 momenti chiave

3' – Iniziativa di Ilic e destro a giro di Lazovic, ma è ottimo il riflesso di Romero. Verona subito pericolosissimo.

12' – GOL DEL VENEZIA. Cross da destra di Aramu, Henry fa da sponda per Ceccaroni, che sottomisura non sbaglia. 1-0.

19' – GOL DEL VENEZIA. Contropiede devastante di Johnsen che tocca per l'accorrente Crnigoj: destro a botta sicura davanti a Montipò e raddoppio.

27' – GOL DEL VENEZIA. Inconcepibile errore di Montipò che aspetta troppo un pallone lento, Henry lo anticipa e segna con la porta vuota. 3-0.

L'esultanza del Venezia Credit Foto Getty Images

36' – Rinvio sballato di Ceccherini, Henry recupera ai 20 metri e con un bellissimo destro a giro manca di poco l'incrocio.

39' – Miguel Veloso calcia morbidamente una punizione, ma Romero vola e si salva in angolo. Grande parata.

51' – Romero vola di nuovo per dire di no al destro a giro di Caprari, che si era liberato bene in area.

52' – GOL DEL VERONA. Angolo di Veloso e sfortunato colpo di testa di Henry verso la propria porta: Romero prova a metterci una pezza, ma non ci riesce. Gara riaperta.

59' – Caprari centra da sinistra, la palla resta sul secondo palo e viene raccolta da Lasagna, che si gira a 360 gradi ma spara fuori.

65' – GOL DEL VERONA. Ceccaroni respinge con un braccio sulla linea un colpo di testa di Faraoni e viene espulso: è rigore, che Caprari trasforma per il 3-2.

67' – GOL DEL VERONA. Erroraccio di Svoboda, Faraoni lancia il Simeone, che davanti a Romero segna con un bellissimo tocco sotto. Pareggio del Verona, che completa la rimonta.

85' – GOL DEL VERONA. Iniziativa personale e destro dai 20 metri di Simeone, con palla che va a incastonarsi sotto l'incrocio dei pali. Rimonta completata, il Verona è in vantaggio.

La statistica chiave

L'ultima formazione di Serie A a rimontare dallo 0-3 al 4-3 era stato il Milan di Allegri, a Lecce, nel campionato 2011/2012.

Il momento social

MVP

Simeone. Gli bastano due palloni giocabili per lasciare il segno e per consegnare al Verona una vittoria che resterà nella storia. Sta vivendo una stagione fenomenale.

Fantacalcio

PROMOSSO – Crnigoj. Che partita! Recuperi, inserimenti, scatti, scambi coi compagni e un bel gol. Quando il Venezia padrone della partita, è uno dei migliori in assoluto.

BOCCIATO – Casale. Gioca solo mezz'ora, ed è una mezz'ora da incubo con la stazza di Henry e la velocità di Johnsen. Tudor non aspetta l'intervallo e lo toglie dal campo.

