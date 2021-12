Villarreal dimenticato, almeno parzialmente. L'Atalanta espugna il Bentegodi, supera il Verona di Tudor nel proprio fortino come nessuno era mai riuscito a fare fin qui e, soprattutto, rilancia la propria pesantissima candidatura per i primi posti. Finisce 2-1 per la formazione di Gasperini, che soffre per un tempo intero, viene punita dal solito Simeone, ma ha la forza morale e tecnica di ribaltare il risultato: il pareggio è di Miranchuk, mentre il definitivo sorpasso è firmato nella ripresa da Koopmeiners, aiutato da una netta deviazione dell'ex Tameze. È un successo che vale doppio, se non triplo. Perché arriva pochi giorni dopo la grande delusione dell'eliminazione dalla Champions League, intanto. E poi perché con Tudor, come detto, il Verona non era mai stato battuto in casa. Per la Dea è la sesta vittoria consecutiva in campionato, ma anche la sesta di fila in trasferta. L'ennesimo messaggio alle concorrenti per lo Scudetto, se mai ce ne fosse bisogno.

Il tabellino

Verona-Atalanta 1-2 (primo tempo 1-1)

Verona (3-4-2-1): Montipò; Casale, Magnani (71' Sutalo), Ceccherini (81' Cancellieri); Faraoni, Tameze, Ilic (60' Veloso), Lazovic; Lasagna (60' Bessa), Caprari; Simeone. All. Tudor

Atalanta (3-4-2-1): Musso; Toloi, Demiral, Djimsiti; Zappacosta (46' Hateboer), de Roon, Koopmeiners, Pezzella (85' Palomino); Pasalic (57' Zapata), Miranchuk (78' Pessina); Muriel (57' Ilicic). All. Gasperini

Arbitro: Juan Luca Sacchi

Gol: 22' Simeone (V), 37' Miranchuk (A), 62' Koopmeiners (A)

Assist: Faraoni (V, 1-0), Pezzella (A, 1-1)

Ammoniti: Ceccherini, Zapata, Caprari

Espulsi: nessuno

La cronaca in 14 momenti chiave

17' – Controllo in area di Simeone e girata improvvisa che Musso intuisce e blocca. Brivido per l'Atalanta.

19' – Lasagna libera al limite dell'area Caprari, che va con il destro a giro ma calcia di poco alto sopra la traversa.

22' – GOL DEL VERONA. Faraoni lancia in profondità Simeone, che entra in area da destra, incrocia da posizione defilata e trova impreparato Musso, portando avanti l'Hellas.

L'esultanza di Simeone, a segno in Verona-Atalanta Credit Foto Getty Images

31' – Palla vagante nell'area atalantina, Lasagna calcia in maniera improvvisa, ma Musso smanaccia in maniera provvidenziale evinando il raddoppio.

33' – Miranchuk lascia il pallone a Pasalic, che spara col sinistro dal limite dell'area ma centra in pieno il palo con Montipò battuto.

37' – GOL DELL'ATALANTA. Pezzella si inserisce a sorpresa in area e tocca per Miranchuk, che si sistema il pallone sul sinistro, fa fuori Casale e batte Montipò. 1-1.

39' – Destro a giro dal limite di Pasalic dopo un bel servizio di Muriel, ma Montipò si allunga e devia in angolo.

51' – Centro all'indietro di Casale per Tameze, che calcia da ottima posizione e trova la respinta di Toloi davanti a Musso.

59' – Demiral si ritrova davanti a Montipò dopo un errore della difesa di casa, il portiere di casa respinge, poi lo stesso Demiral spara alto.

62' – GOL DELL'ATALANTA. Sinistro di controbalzo dai 20 metri di Koopmeiners, deviazione decisiva di Tameze e Montipò è completamente ingannato. Rimonta della Dea.

68' – Bel movimento in area di Zapata, che si porta la palla sul sinistro, ma la sua conclusione si infrange contro l'esterno della rete.

82' – Gran botta dai 20 metri di Simeone e palla che finisce di poco fuori, con Musso proteso forse inutilmente in volo.

85' – Tocco centrale di Djimsiti, splendido velo di Ilicic e missile di de Roon alto di poco. Atalanta vicina al tris.

89' – Hateboer viene servito perfettamente in area da Zapata e incrocia con il destro, trovando la respinta di Montipò.

Il momento social

MVP

Miranchuk. Sfrutta pienamente la chance a disposizione, riportando a galla l'Atalanta in un momento delicatissimo: un gol che cambia la storia della partita.

Fantacalcio

PROMOSSO – Simeone. Altro gol, il dodicesimo di un avvio di stagione strepitoso. E poi sfiora pure la doppietta. È in uno stato di forma straordinario.

BOCCIATO – Muriel. Si muove molto, fa vedere discrete cose, ma al contempo dà la sensazione di non riuscire mai a esprimere completamente il proprio potenziale.

