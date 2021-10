La Juve cade ancora. Dopo la sconfitta interna contro il Sassuolo, i bianconeri non trovano punti al Bentegodi: il solito Simeone (doppietta) abbatte la Signora. Un ko pesante, che certifica la crisi juventina: un solo punto, quello conquistato a San Siro contro l'Inter, nelle ultime tre giornate di campionato. Inutile il gol di McKennie, entrato dalla panchina, nel secondo tempo: bianconeri aggrappati a Dybala (traversa e tante occasioni) ma anonimi nella prima ora di gioco. La Juve resta a -13 da Napoli e Milan, con il rischio di chiudere la giornata con 16 punti di distanza dalla vetta. Il Verona di Tudor, rabbioso nel primo tempo e bravo a resistere nella ripresa, aggancia proprio la Juve in classifica.

Il tabellino

VERONA-JUVENTUS 2-1 (primo tempo 2-0)

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Günter, Casale (67' Ceccherini); Faraoni, Tamèze (75' Bessa), Miguel Veloso, Lazovic (67' Sutalo); Barak, Caprari; G.Simeone (83' Kalinic). All. Igor Tudor.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro (82' Pellegrini); Cuadrado (69' Kulusevski), Bentancur (57' McKennie), Arthur (69' Bernardeschi), Rabiot (57' Locatelli); Dybala, Morata. All. Massimiliano Allegri

Gol: 11' Simeone (V), 14' Simeone (V), 80' McKennie (J)

Assist: 2-1 Danilo (J)

Ammoniti: Lazovic (V), Danilo (J), Casale (V), Faraoni (V), Arthur (J), Gunter (V), Morata (J)

Arbitro: Livio Marinelli della sezione di Tivoli

La disperazione di Paulo Dybala dopo la traversa, Verona-Juventus, Getty Images Credit Foto Getty Images

La cronaca in 6 momenti chiave

11' GOL DI SIMEONE - Arthur perde palla sulla trequarti e manda in porta Barak: conclusione respinta da Szczesny, Simeone parte in posizione regolare e segna sulla ribattuta.

14' GOL DI SIMEONE - Che gol, doppietta del Cholito! Conclusione perfetta a giro dalla trequarti, pallone sotto l'incrocio dei pali.

44' TRAVERSA DI DYBALA - Pessima palla persa da Veloso, che sulla trequarti colpisce la schiena di Bentancur: sinistro a giro della Joya, solo il legno dice di no.

48' ANCORA DYBALA - Grande conclusione dalla trequarti a giro, sul fondo di pochissimo.

80' GOL DI MCKENNIE - Secondo gol consecutivo per l'americano! Danilo pesca il compagno al limite, controllo e botta sotto l'incrocio.

90' MIRACOLO DI MONTIPO' - Altra grande conclusione della Joya da fuori, miracolo del portiere.

Il momento social

MVP

Giovanni SIMEONE – La sua doppietta è un gioiello. Di tempismo e posizione, per il primo gol; di tecnica, per il secondo. Si è sbloccato su tutta la linea: continuità nella prestazione, così come realizzativa. Oggi stende la Juve con un uno-due da boxeur.

Fantacalcio

Promosso. Weston MCKENNIE - Due gol nelle ultime due giornate: gol importanti per il centrocampo dei fanta-allenatori. Chissà che non possa avere più minuti nelle prossime partite

Bocciato. Wojciech SZCZESNY - Altroché cortomuso: la Juve subisce altri due gol, come contro il Sassuolo. Pessima notizia per chi ha puntato sul portiere bianconero confidando in Allegri: la difesa torna a traballare.

