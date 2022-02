Calcio

Calcio, Serie A - Video siparietto Mihajlovic-Orsolini: "Ogni tanto tu dici ca**ate"

SERIE A - Il tecnico del Bologna e il suo attaccante scherzano in conferenza stampa: "Mi raccomando non dire ca**ate", chiede il tecnico al giocatore, che però risponde per le rime "Guarda che quello che dice le ca**ate in conferenza sei tu".

00:01:00, 32 minuti fa