La Juventus contro la violenza sulle donne. I volti di atleti delle Prime Squadre (Giorgio Chiellini e Cristiana Girelli), dell'U23 (Enzo Barrenechea), dell'Under 19 Femminile (Maddalena Nava) e di dipendenti provenienti dalle diverse aree di Juventus, sono i protagonisti di un video che verrà proposta sabato pomeriggio all'Allianz Stadium. In occasione di Juventus-Atalanta, un sedile ogni tre verrà colorato di arancione, il colore ufficiale della giornata, e ci sarà messaggio "Don't sit and watch (Non stare a guardare, ndr)".

Il comunicato della Juventus

"Una donna su tre nel mondo nel corso della sua vita subisce violenza. Provando a trasformare il dato in numero, significa circa 736 milioni di donne soggette a violenza fisica o sessuale. Questi impressionanti dati fanno capire che no, non si può stare a guardare. Juventus non ha intenzione di farlo e, in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, scende in campo per dare un ulteriore segnale, per aggiungere una voce che possa contribuire a cambiare le cose".

