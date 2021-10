ZeroAZero. In una lunga intervista a SportWeek l’ex dirigente del Milan – tuttora Mai banale Zvonimir Boban in tutte le sue declinazioni, di certo non un tipo da. In una lunga intervista al’ex dirigente del Milan – tuttora in causa con Elliot a seguito del suo licenziamento – ha parlato a 360 gradi dei suoi trascorsi al Milan, dell’attuale lavoro in UEFA e delle sue idee di calcio. Senza lesinare qualche frecciatina…

Su Donnarumma

“Non è stato giusto rinunciare a Donnarumma. Non è da Milan. Fatico ad accettarlo, pur essendo Mike Maignan un ottimo portiere. Se pensiamo al Milan come grande club, allora non può perdere il migliore nel suo ruolo. Gigio è un fenomeno che può entrare nella storia del calcio. Non riesco a giustificare la sua partenza”

Milan non da titolo

"Anche se il Milan gioca bene ha ritmi di gioco e ha il controllo delle partite. Pioli ha fatto un ottimo lavoro. Secondo me, in certe partite più toste, si potrebbe sfruttare anche il 4-3-3 e una copertura diversa degli spazi. Le corse e le distanze sarebbero diverse e diminuirebbe il rischio di infortuni."

Cosa manca?

“Per tornare tra le big d’Europa manca un 25-30%, da ricercare nella qualità degli uomini in certe posizioni e nell’esperienza in Champions.”

Sulla favorita per lo Scudetto

“Dico il Napoli, poi l’Inter. Hanno qualcosa in più delle altre. Ovviamente, non escludo a priori il Milan".

Causa col Milan

“Amarezza per l'addio? È passata. Nella vita ci sono cose ben peggiori dell'interruzione di un rapporto professionale. Sono in causa con Elliott, con il Milan non potrò mai essere in causa. Tifo Milan più di prima".

Su Ibrahimovic

“Con Ibrahimovic è cambiato tutto. La storia che il Milan sta vivendo è figlia dell'arrivo di Ibra. Il suo impatto è stato devastante. È un fenomeno. In campo o fuori la sua presenza è essenziale".

Su Maldini

“Meno male che Maldini è rimasto in società. È cresciuto tanto, ora è un dirigente di alto livello. È necessario, tra tanti amministratori, uomini di marketing, esperti di numeri e gente che non ama il calcio e capisce poco del Milan".

Il suo impegno alla UEFA

"Sono nell'ufficio del presidente e cerco di proteggere il calcio, anche da noi stessi; i ritmi diverti, le scelte fatte nei palazzi di vetro, le power presentation possono far perdere facilmente l'anima. E invece non dobbiamo mai dimenticare che tutto parte sempre da un pallone fatto rotolare dai giocatori in un campo verde e che è un gioco del popolo: questa è stata è sempre sarà la mia visione del calcio. Non è populismo, è così!"

