Nicolò Barella, centrocampista dell'Inter, dopo aver vinto il Gazzetta Award, sezione "exploit dell'anno", ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport, nella quale ha parlato di molti temi, cominciando dagli obiettivi:

Sicuramente basta figli (ride, ndr). Andare al mondiale sarebbe bellissimo, ci sono due ostacoli da superare. Quello è il nostro cammino, ce la metteremo tutta.

"C'è più concorrenza rispetto alla scorsa stagione, credo che il campionato sarà equilibrato fino al termine. Ma qualcosa in più delle altre ce l'abbiamo. Ed è la consapevolezza, l'esperienza. Sappiamo come si vince, l'abbiamo già fatto. E questo aspetto ce lo portiamo dentro, ogni volta che scendiamo in campo è una cosa che si sente. La sentiamo noi, la sentono pure gli altri".

“Sicuramente vogliamo difendere il titolo, vogliamo la seconda stella. Il campionato è lungo e combattuto, siamo l’Inter e vogliamo vincere. È la nostra storia. Lo scorso è stato un anno bellissimo, ma tutto parte dalla sconfitta nella finale di Europa League dell’anno prima. Da quel ko è partito tutto il lavoro che stiamo portando avanti anche ora. Vogliamo la seconda stella”.

Poi l'ex Cagliari elogia Inzaghi: "Ci ha lasciato un po' più liberi di esprimerci. Con il suo carisma ci ha coinvolto, dandoci la possibilità di prendere delle scelte. E questa cosa probabilmente ci serviva e ci ha aiutato a tutti i livelli, dopo due anni intensi in cui lavoravamo sempre seguendo lo stesso concetto". Chiusura finale sul futuro di Marcelo Brozovic: "So che è molto legato all'Inter, la dimostrazione è nel modo spettacolare in cui sta giocando. Ama questo club, ha dato tantissimo per questa squadra, anche in anni in cui era difficile giocare qui. Poi la scelta sarà sua, ovviamente".

