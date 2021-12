Brutta tegola per il Genoa, Domenico Criscito nuovamente positivo al Covid-19. E' stato proprio capitano del Grifone a renderlo noto tramite il proprio account Instagram, da una story:

Ad

"Dopo bambini moglie e tata non poteva farsi scappare anche me. Maledetto Covid... dopo essere stato positivo un anno e dopo aver fatto due dosi di vaccino è tornato a rompere le palle a me..".

Serie A Juve-Napoli a rischio rinvio? L'ASL: "Navighiamo a vista" 4 ORE FA

Le nuove maglie della Serie A 2021-2022

Serie A Flop 11 andata: Simy e Godin delusioni, c'è anche Rabiot 4 ORE FA