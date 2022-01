aveva registrato una distinta di gioco su una piattaforma on-line, senza poi cancellarla. La distinta stessa è finita nelle mani di arbitro e squadra avversaria il giorno della partita, diventando a tutti gli effetti ufficiale. Una delle gare del 20° turno di Serie A rimandate a causa dei problemi legati alle decisioni delle Asl in tema Covid presenta un "unicum": Bologna-Inter non si è disputata, ma la società rossoblù. La distinta stessa è finita nelle mani di arbitro e squadra avversaria il giorno della partita, diventando a tutti gli effetti ufficiale.

Una dimenticanza, questa, che potrebbe costare cara al Bologna: come riporta la Gazzetta dello Sport, Ayroldi, il direttore di gara designato per il match, ha chiesto conto al Bologna del documento. L’a.d. Claudio Fenucci, il caposcouting Marco Di Vaio e il segretario Luca Befani, presenti allo stadio (loro sì ma la squadra no) avrebbero spiegato all’arbitro come il documento caricato on line fosse da considerare solo, e appunto, una bozza.

Bologna-Inter sospesa Credit Foto Getty Images

Il vizio di forma sarà valutato dal Giudice Sportivo: in linea teorica, “presentare” una distinta e poi non essere fisicamente allo stadio di fatto porta dritto allo 0-3 a tavolino. L'Inter è stupita per essersi vista recapitare un documento ufficiale, pur non avendo la squadra avversaria davanti; il Bologna sostiene che si tratta solo di una "bozza", a dimostrazione che la squadra avrebbe voluto giocare ma che poi non ha potuto a causa dell'alt dell'Asl.

Cosa succede ora?

Sul tema del blocco Asl il Bologna ha 24 ore di tempo per un pre-ricorso, altri tre giorni per il ricorso vero e proprio prima della pronuncia del Giudice Sportivo. Stando a questa tempistica, è difficile immaginare che oggi si possa arrivare già alla definizione di un risultato a tavolino. Più facile pensare che si possa prendere tempo, proprio come accaduto per Salernitana-Udinese dello scorso 22 dicembre, gara che ancora oggi è sub-judice.

