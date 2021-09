Una scena che onestamente avremmo voluto evitare: prima di Juventus-Milan, un tifoso bianconero ha apostrofato in malo modo Mike Maignan dagli spalti dello Stadium mentre il portiere rossonero si stava riscaldando prima del fischio d'inizio del match: "Negro, negro, scimmia…." Non solo: il sedicente tifoso avrebbe aggiunto espressioni blasfeme irrepetibili.

Il fatto, sfuggito agli ispettori presenti allo stadio domenica sera, ora però è uscito allo scoperto: la Juventus si sarebbe già messa in moto per analizzare le telecamere di sorveglianza per individuare la persona responsabile di tali insulti.

Il caso Bakayoko

"Ad alcuni tifosi della Lazio e ai loro cori razzisti verso me e mio fratello Franck Kessie' dico che siamo forti e che siamo orgogliosi del colore della nostra pelle. Ripongo la massima fiducia nel club e spero che vengano identificati" Non è la prima volta in questo campionato che un giocatore del Milan risulta vittima di insulti razziali: lo stesso trattamento era stato riservato a Tiemouè Bakayoko in occasione di Milan-Lazio a San Siro. In quella occasione il centrocampista rossonero aveva risposto così dai suoi profili social:

