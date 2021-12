Victor Osimhen ha tanta voglia di tornare in campo, ma per farlo deve prima ottenere l'ok da parte del chirurgo che 31 dicembre a Napoli. Peccato che al momento, Osi si trovi a Lagos... ha tanta voglia di tornare in campo, ma per farlo deve prima ottenere l'ok da parte del chirurgo che l'ha operato al viso il 23 novembre in seguito alle fratture multiple riportate nella trasferta contro l’Inter. L'appuntamento con il il professor Giampaolo Tartaro è per il. Peccato che al momento, Osi si trovi a Lagos...

Lagos-Abuja-Napoli-Abuja

Augustine Eguavoen per rappresentare la Nigeria alla prossima Coppa d'Africa, obiettivo mai celato dallo stesso attaccante che sui social aveva già dichiarato di voler rispondere "presente" alla chiamata. Prima però deve tornare a Napoli per l'ok dei medici, e poi in caso di esito positivo, fare di nuovo ritorno in Nigeria. Sì, perché il calciatore nigeriano ha approfittato delle vacanze natalizie per tornare a casa e mercoledì, giorno del suo 23° compleanno potrebbe presentarsi al raduno della sua nazionale ad Abuja: Osimhen infatti è stato convocato dal ctper rappresentare la Nigeria alla prossima Coppa d'Africa, obiettivo mai celato dallo stesso attaccante che sui social aveva già dichiarato di voler rispondere "" alla chiamata. Prima però deve tornare a Napoli per l'ok dei medici, e poi in caso di esito positivo, fare di nuovo ritorno in Nigeria.

"State tranquilli, Osi torna a Napoli"

A Radio Marte è intervenuto Oma Akatugba, membro dell’entourage del centravanti del Napoli Victor Osimhen: "Osimhen è in Nigeria insieme alla sua famiglia, ma tornerà a Napoli per fare l’ultimo controllo previsto già da tempo. Al di là di Victor e del Napoli, i club a livello europeo stanno chiedendo al CAF di ritardare l’arrivo dei giocatori in Africa dopo i primi di gennaio. Per quanto riguarda Osimhen, Victor sarebbe molto contento di giocare e vincere a Torino per poi partire per rappresentare la Nigeria in Coppa d’Africa. Non avrebbe alcun problema se la società glielo chiedesse, ma lui alla Coppa d'Africa vuole partecipare".

Osimhen da qualche giorno ha iniziato a lavorare in campo con una maschera protettiva: "È chiaro che in questa prima fase dovrà stare molto attento, lui è un calciatore che dà tutto sé stesso quando gioca e anche per questo motivo a volte si fa male in questo in modo. Sicuramente ci vorrà del tempo per trovare la migliore forma fisica, ma soprattutto psicologica, però può iniziare a giocare naturalmente stando molto attento”.

