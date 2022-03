Se torturi i numeri abbastanza a lungo, confesseranno qualsiasi cosa". Per spiegare Cominciamo dal motto di Gregg Easterbrook, giornalista e scrittore made in Usa: "". Per spiegare chi vincerà lo scudetto non è il caso di violentarli. Basta elencarli.

1) Dopo 28 turni, a dieci dal termine, la classifica recita: Milan 60, Inter 58 (e un Bologna in meno), Napoli 57. Volata a tre, dunque.

Ci sarebbe anche la Juventus, a 53. Per me, no. Non cade da 14 partite, ma gli obiettivi non possono che essere, nell'ordine: quarto posto, quarti di Champions (solo" dalla 24esima. Ballano una ventina di gol. E poi l'infermeria zeppa; e quel Paulo Dybala, dicono, ormai lontano. Per tacere del gioco: una zuppa resa ancora più insipida dalla decimazione della rosa. 2) Per alcuni, a quattro.. Non cade da 14 partite, ma gli obiettivi non possono che essere, nell'ordine: quarto posto, quarti di Champions ( Villarreal permettendo ), Coppa Italia. Massimiliano Allegri ha perso Cristiano Ronaldo già alla seconda, Federico Chiesa alla 21esima e può contare su Dusan Vlahovic "" dalla 24esima. Ballano una ventina di gol. E poi l'infermeria zeppa; e quel Paulo Dybala, dicono, ormai lontano. Per tacere del gioco: una zuppa resa ancora più insipida dalla decimazione della rosa. Ricapitolando: né Juventus, né Atalanta , che Gian Piero Gasperini potrà portare fino a un certo livello, ma non più, temo, alle vette di tremendismo estetico toccate con il Papu Gomez pre-Siviglia, Josip Ilicic pre-depressione e Duvan Zapata pre-infortunio.

3) I confronti diretti, adesso. Il Milan è in vantaggio sull'Inter (1-1, 2-1) e alla pari con il Napoli (0-1, 1-0). L'Inter, in vantaggio sul Napoli (3-2, 1-1). Per un parziale di Milan 7, Inter 5, Napoli 4. Oggi, cornice; a maggio, chissà.

Olivier Giroud esulta dopo il gol segnato durante Napoli-Milan - Serie A 2021-22 Credit Foto Getty Images

4) L'1-0 di domenica, fresco fresco, ha ribadito quanto la squadra di Stefano Pioli si trovi a suo agio con le grandi, meno con le medio-piccole. Il recupero di Zlatan Ibrahimovic costituisce una botta di adrenalina. L'Inter veniva da un periodo di riflusso, il 5-0 alla Salernitana e l'onore di Anfield le hanno restituito i gol di Lau-Toro Martinez e, relativamente alla tappa di venerdì, la freschezza di Nicolò Barella. In compenso, poca benzina dai cambi. Che rimangono, da Joaquin Correa a Robin Gosens, la strada da battere. Luciano Spalletti deve reagire sul piano psicologico, più che tattico o tecnico. Le risorse non gli mancano. A patto che, in casa, la creatura si svegli. Dilapida troppo, come documentano le 4 sconfitte.

Lautaro Martinez Credit Foto Getty Images

5) Calendario: per il Diavolo, occhio alla Lazio (fuori) e all'Atalanta (a San Siro). Simone Inzaghi dovrà fronteggiare la Juventus in trasferta e la Roma al Meazza. Il Napoli, l'Atalanta a Bergamo e la Roma al Maradona. Senza trascurare le mine vaganti che ne attraverseranno i sentieri: Fiorentina, Sassuolo (Inter esclusa), Torino, Verona.

Luciano Spalletti dà indicazioni ai suoi durante Lazio-Napoli - Serie A 2021/2022 Credit Foto Getty Images

6) Gli impegni extra riguardano unicamente le milanesi, attese dal ritorno del derby di coppa (20 aprile, andata 0-0); e la vincente, dalla finale dell'11 maggio all'Olimpico.

7) Sullo sprint pesa come un macigno il recupero tra Bologna e Inter, al Dall'Ara. Sono tre punti che potrebbero riconsegnare la testa ai campioni. L'uscita dalla Champions azzera gli alibi della Lega. Eppure si parla del 27 aprile. Complimenti.

8) Tutto ciò scritto, riscritto e prescritto, il mio pronostico è: Inter 38%, Milan 35%, Napoli 27%.

