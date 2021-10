Abbiamo un amministratore delegato bravissimo. Penso che la società sia stata brava in una situazione tanto difficile, il nostro obiettivo era mettere in sicurezza il club e il bilancio del prossimo anno sarà migliore. La società è riuscita a mantenere ambiente tranquillo, tifoseria compatta, stipendi arrivati con regolarità, c'è fiducia per il futuro. Insidie nel match col Sassuolo? Senz'altro ci attende una partita non semplice, la settima in venti giorni. Un po' di fatica fisica e mentale c'è. Affrontiamo una squadra che gioca un buonissimo calcio, con ottime individualità. Servirà la vera Inter”.

Soddisfatto di Calhanoglu, Handanovic garanzia

Perché 0 gol in Champions, e 20 in 6 giornate in Serie A? Penso sia frutto dell'episodio, del momento. Al miglior attacco in A non dovrebbe succedere ma può succedere. Col Real abbiamo tirato 18-19 volte, l'altra sera nettamente meno ma con occasioni ancora più clamorose. Dobbiamo migliorare ma è frutto dell'episodio. Calhanoglu? Sono molto soddisfatto da lui, abbina qualità e quantità. Ho tanti giocatori in quel ruolo. La panchina iniziale di Kiev non era un riferimento all'Atalanta, perché l'ho analizzata il giorno dopo e a me è piaciuto, ha fatto quel che doveva fare. Ho tanti centrocampisti che stanno bene e di volta in volta posso fare scelte diverse. Critiche ad Handanovic? Handanovic è il capitano e un leader nello spogliatoio. Un grandissimo portiere che per tanti anni farà ancora le fortune dell'Inter”.

