Leonardo Spinazzola è stato probabilmente il miglior giocatore di Euro 2020 fino all'infortunio che lo ha fermato durante i quarti contro il Belgio. L'esterno della Roma si è però subito concentrato sulla riabilitazione ed ha parlato oggi sulle possibili tempistiche del ritorno in campo.

Spinazzola, con la maglia della Nazionale Credit Foto Eurosport

"L'obiettivo per me adesso è recuperare e fare una grande stagione con la Roma, ai Mondiali penseremo dopo" ha iniziato Spinazzola che si è poi sblianciato sui tempi di recupero: "Mi avevano detto di tenere il piede fermo, ma dopo due giorni già lo muovevo, non ce la facevo a stare fermo. Come ho già avuto modo di dire, punto a rientrare a novembre, ma questo è solo l'obiettivo che mi sono dato dentro di me, poi vedremo. L'importante sarà tornare al meglio della forma".

Calciomercato 2020-2021 Roma-Shomurodov, è fatta: operazione col Genoa da 20 milioni 19 ORE FA

Doveroso un passaggio su mister Mourinho: "L'ho conosciuto ed è una persona vera, questa è la cosa più importante. È sincero, tosto, dice sempre quello che pensa e questo è un pregio per un allenatore e una persona in generale".

Mancini: "Grazie ai ragazzi, dispiaciuti per Spinazzola"

Serie A Mancini gol e rissa sfiorata: Roma, col Porto è 1-1 IERI A 21:21