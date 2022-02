Il ritorno alla normalità passa anche dallo sport: 75% di capienza per gli stadi e 60% per i palazzetti. Nella serata di venerdì è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto convertito in legge che riporta in auge la stessa situazione autunnale, quando l’aumento dei contagi ha costretto a riportare le capienze rispettivamente al 50 e al 35%. Club di Serie A colti impreparati dalla decisione per le partite di questo weekend: è probabile che per gli appuntamenti di domenica la novità possa essere metabolizzata con un aumento del numero di ingressi a disposizione (per chi ha il green pass rafforzato), anche se la Sampdoria ha già riaperto la vendita dei tagliandi per l’anticipo di oggi con l’Empoli.

Obiettivo 100%: le tre ipotesi al vaglio

Ad

Resta da capire quanto il 75% possa rappresentare solo una veloce tappa per tornare al tanto agognato 100%. Gravina vuole azzerare il limite e anche la Vezzali vede il traguardo più vicino. Venerdì, la sottosegretaria allo Sport ha indicato l’obiettivo, ovvero "quello di tornare in tempi brevi a riaprire senza limitazioni tutti gli impianti e tornare a permettere a tutti gli appassionati di fruire delle emozioni dello sport dal vivo". Tre ipotesi al vaglio: quella più prudente rimanda alla fine dello stato d’emergenza (verosimilmente il 31 marzo). Una soluzione di compromesso sarebbe quella di far coincidere il gran ritorno proprio con la semifinale del playoff per i Mondiali con la Macedonia del Nord, in programma il prossimo 24 marzo a Palermo. C’è anche, però, chi spinge per anticipare i tempi anche perché ormai dopo l’Inghilterra e la Francia, che è ripartita a pieno regime il 6 febbraio, pure la Spagna cancellerà dal 4 marzo tutte le restrizioni. Resta solo la Germania, dove le capienze consentite oscillano fra il 25 e il 50% a seconda dei Lander.

Serie A Ibrahimovic: "Quando torno butto giù lo stadio. Ritiro? Decido io" 2 ORE FA

Klopp sul ritorno in sicurezza dei tifosi in piedi: "Eccitante"

Serie A Kalulu in esclusiva: "Al Milan mi sento un titolare" 2 ORE FA