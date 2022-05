Dopo la grande paura adesso è il momento della speranza per Stefano Tacconi. L'ex calciatore social network, ha detto che servirà molta pazienza in un momento così delicato per lui e per tutta la sua famiglia. Mentre si attendono notizie positive, tutto il mondo sportivo si sta facendo sentire per dimostrare affetto e vicinanza a Tacconi e, davanti allo stadio, un gruppo di tifosi ha fissato uno striscione per infondere coraggio all'ex portiere nella sua partita più difficile: "Capitan Fracassa, ti siamo vicini". L'ex calciatore ha avuto un malore pochi giorni fa ed è stato immediatamente ricoverato, a documentare il tutto ci ha pensato il figlio Andrea che, attraverso i, ha detto che servirà molta pazienza in un momento così delicato per lui e per tutta la sua famiglia. Mentre si attendono notizie positive,e vicinanza a Tacconi e, davanti allo stadio,per infondere coraggio all'ex portiere nella sua partita più difficile:

Il grande affetto ha emozionato anche il figlio Andrea Tacconi che, in un'intervista a Tuttosport, ha dichiarato: "Gli juventini hanno sempre amato papà. Mi hanno chiamato tra gli altri Schillaci, Torricelli, Zenga, Maldini. È rimasto nel cuore della gente. Il 13 maggio sarà il compleanno di mio papà: un gruppo di tifosi vogliono venire qui, per stargli vicino. Spero che sia già sveglio e possa sentirli. Quando Stefano ha avuto il malore non ho neanche avuto il tempo di spaventarmi, ho cercato di aiutarlo, ho gridato di chiamare i soccorsi e d'istinto l'ho girato sul fianco. La cosa più devastante è stata avvisare mamma del malessere di papà. Però è una donna forte".

Oltre al figlio, ha parlato anche Andrea Barbanera, direttore del reparto di Neurochirurgia di Alessandria che ha spiegato il quadro clinico dell'ex portiere bianconero: "Non è cosciente, a tratti ha qualche movimento e ogni tanto apre e chiude gli occhi o le mani... La Tac non fa vedere danni gravi o non reversibile, bisogna aspettare che si risvegli. Per Tacconi è stato comunque fondamentale l’intervento tempestivo dei soccorsi. Fosse successo nella notte, sarebbe morto".

