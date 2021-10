Francesco Totti è ancora molto legato al mondo del calcio. Dopo la sua uscita di scena dalla Roma, il Pupone ha intrapreso una nuova carriera manageriale sempre in ambito calcistico e quindi ha bene in mente il quadro generale della situazione odierna, che può paragonare a quella del calcio di qualche anno fa, quello cui lui stesso apparteneva. E ne parla in una lunga intervista al Guardian.

Ho cominciato a giocare in tempi diversi, in un calcio diverso, fatto di passione e di affetto verso i tifosi. Venticinque anni nella stessa squadra non sono di poco conto: diventare capitano, diventare uno dei più importanti giocatori, devi essere sempre all'altezza. Fare un paragone tra i miei tempi e quelli di oggi è difficile. Oggi c'è più business. Vai dove puoi fare più soldi.

Alla base della sua carriera, come tutti sappiamo, c'è stato il grande amore per Roma e per la Roma, un sentimento che lo ha portato a rifiutare anche offerte prestigiose, come quelle di Milan e Real Madrid: "Il Milan stato l'unico club in cui ho fantasticato di giocare. Ma le decisioni sono sempre state prese da me, anche se la famiglia poi ti dà dei consigli. Ma alla fine ero così giovane, sapevo di avere tempo. Col Real Madrid ci sono stati alcuni giorni in cui ero con un piede qui e con un piede lì, ma la scelta di rimanere a Roma è stata fatta con il cuore. In quei momenti, quando ti senti così, non puoi andare via. Il Real Madrid è l'altro club in cui avrei potuto giocare, un'esperienza in un altro paese sarebbe potuto essere qualcosa di bello per me e per la mia famiglia. Ma quando fai una scelta con il cuore non è mai quella sbagliata. C'è un destino scritto per ognuno ma, devi uscire fuori e rivendicarlo".

La fine della carriera di Francesco è stata digerita male dai tifosi per la modalità cui ci si è arrivati, con il Capitano messo in disparte e praticamente quasi costretto a ritirarsi. E i tifosi non sono stati gli unici ad averla presa male: "Non vorresti mai fermarti. Onestamente non l'ho presa bene all'inizio, ma lentamente ho ragionato che forse, in fondo, era la cosa giusta. L'obiettivo principale di ora è di cercare giovani promesse. Di certo con determinazione e sacrificio si raggiungono tutti gli obiettivi. Ma per essere un talento devi necessariamente averlo dentro di te".

