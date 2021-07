Dopo 6 anni di assenza torna il trofeo Luigi Berlusconi, gara amichevole che ha rappresentato dal 1991 un grande classico del calcio estivo italiano. Ne dà notizia il Monza in un comunicato apparso sul proprio profilo ufficiale: l'appuntamento è fissato per sabato 31 luglio alle 21 all'U-Power Stadium per Monza-Juventus, edizione numero 25 del trofeo amichevole dedicato alla memoria di Luigi Berlusconi, papà di Silvio e Paolo Berlusconi, e che vede la partecipazione di una squadra (ospite in questo caso dei biancorossi) che nel corso della sua storia abbia vinto almeno una volta la Coppa dei Campioni/Champions League oppure la Coppa Libertadores.

I biglietti non saranno in vendita

La gara sarà visibile in diretta tv su Italia Uno. In caso di parità dopo i 90 minuti si andrà direttamente ai calci di rigore. Le vigenti norme in materia di emergenza sanitaria - precisa il Monza - prevedono che il numero massimo di spettatori non possa essere superiore a mille. Monza e Juventus - tuttavia - non intendono scontentare nessuno dei loro sostenitori e, poiché la gara sarà trasmessa in chiaro su Italia Uno, hanno concordato di non mettere in vendita i biglietti.

