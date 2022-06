Il mondo del calcio è in lutto per la scomparsa prematura di Akeem Omolade Oluwuashegun, che a 39 anni è stato trovato morto all'interno dell'auto di un amico a Palermo, nel quartiere di Ballarò.

L'attaccante, che nell'ultima stagione giocava in prima categoria nell'Altofante, aveva militato anche nel Treviso e nel Torino. E proprio con la squadra veneta divennte famoso perché nel 2001, in seguito alle proteste degli ultrà nei confronti del club (allora in Serie B) perché aveva acquistato il nigeriano, i suoi compagni si erano dipinti la faccia di nero per sostenerlo.

Gli inquirenti hanno escluso la morte violenta, in quanto il corpo non presenta lesioni esterne. Secondo le prime ricostruzioni, Omolade nei giorni scorsi aveva accusato un dolore a una gamba, che non si era risolto; in mattinata avrebbe dovuto sottoporsi a un esame in ospedale, ma non riusciva a camminare e così un amico è passato a prenderlo. Salito in macchina si è sentito male e l'amico ha cercato i soccorsi, che quando sono arrivati non hanno potuto fare altro che costatare che non c'era più nulla da fare.

Il giocatore viveva ormai da tanti anni in Italia e secondo quanto scrive la Gazzetta dello Sport aveva anche un impiego presso il tribunale di Palermo, dove collaborava come traduttore. Lascia una figlia piccola.

