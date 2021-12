Valentina Vezzali, sottosegretario con delega allo Sport, ha parlato alla cerimonia di consegna dei Collari d’oro lunedì mattina all’Auditorium Parco della musica a Roma, parlando in merito sottosegretario con delega allo Sport, ha parlato alla cerimonia di consegna dei Collari d’oro lunedì mattina all’Auditorium Parco della musica a Roma, parlando in merito alla nuova proposta del governo che vorrebbe adottare i tamponi, in aggiunta al green pass, per assistere ad eventi sportivi ma anche per entrare nei cinema e nei teatri. Ecco le sue dichiarazioni:

“Credo che il Governo stia adottando le misure necessarie per salvaguardare la salute e permettere a tutti di guardare gli eventi sportivi con la massima tranquillità. Tampone per accedere allo stadio anche per i vaccinati? Non escludo questa misura: se verrà fatta è per tutelare la salute di ogni cittadino, che è la priorità del governo”.

