Atalanta

Probabile formazione (3-4-2-1): Musso, Toloi, Palomino, Djimsiti; Maehle, De Roon, Freuler, Zappacosta; Pasalic, Malinovskyi; Zapata.

Acquisti: Boga (a, Sassuolo), Mihaila (a, in prestito dal Parma)

Cessioni: Lovato (d, in prestito al Cagliari), Piccoli (a, in prestito al Genoa), Gosens (d, Inter)

Bologna

Probabile formazione (3-4-2-1): Skorupski, Soumaoro, Medel, Theate; De Silvestri, Svanberg, Viola, Hickey; Soriano, Barrow; Arnautovic.

Acquisti: Aebischer (c, in prestito dallo Young Boys), Sakho (d, Pescara), Wallius (d, Helsinki), Kasius (d, Utrecht)

Cessioni: Corbo (d, prestito al Montreal), Van Hooijdonk (a, prestito all'Heerenveen), Skov Olsen (a, Club Bruges)

Cagliari

Probabile formazione (3-5-2): Cragno, LOVATO, GOLDANIGA, Carboni; Bellanova, Nandez, Marin, Grassi, Dalbert; Pavoletti, Joao Pedro.

Acquisti: Lovato (d, in prestito dall'Atalanta), Goldaniga (d, Sassuolo), Baselli (c, Torino), Gagliano (a, Avellino).

Cessioni: Godin (d, Atletico Mineiro), Farias (a, risoluzione contratto, poi al Benevento), Faragò (c, in prestito al Lecce), Caceres (d, Levante)

Matteo Lovato in azione con la maglia del Cagliari Credit Foto Getty Images

Empoli

Probabile formazione (4-3-2-1): Vicario, Stojanovic, Ismajli, Tonelli, CACACE; Zurkowski, Stulac, Bandinelli; Bajrami, Henderson; Pinamonti.

Acquisti: Benassi (c, in prestito dalla Fiorentina), Martini (a, Pistoiese), Cacace (d, in prestito dal St. Truiden)

Cessioni: Mancuso (a, Monza), Ricci (c, Torino)

Fiorentina

Probabile formazione (4-3-3): Dragowski, Odriozola, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Castrovilli; IKONE', CABRAL, Gonzalez.

Acquisti: Ikoné (a, Lille), Piatek (a, in prestito dall'Hertha Berlino), Seck (c, in prestito dal Pisa), Cabral (a, Basilea)

Cessioni: Vlahovic (a, Juventus), Cerofolini (p, Alessandria), Benassi (c, in prestito all'Empoli)

Genoa

Probabile formazione (3-4-1-2): Sirigu; Vasquez, OSTIGARD, Criscito; Cambiaso, Rovella, Badelj, CALAFIORI; AMIRI; Destro, PICCOLI.

Acquisti: Hefti (d, Young Boys), Østigard (d, in prestito dallo Stoke City), Yeboah (a, Sturm Graz), Calafiori (d, in prestito dalla Roma), Piccoli (a, in prestito dall'Atalanta), Frendrup (c, Brondby), Gudmundsson (a, AZ)

Cessioni: Fares (c, in prestito al Torino), Sabelli (d, in prestito al Brescia), Biraschi (d, in prestito al Karagumruk), Cassata (c, in prestito al Parma), Serpe (d, in prestito al Crotone), Bianchi (a, Brescia), Behrami (c, rescissione, poi Brescia), Touré (c, Karagumruk), Caicedo (a, in prestito all'Inter), Radovanovic (c, Salernitana), Andrenacci (p, in prestito al Brescia), Pandev (a, Parma)

Inter

Probabile formazione (3-5-2): Handanovic, Skriniar, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro Martinez.

Acquisti: Gosens (c, Atalanta), Caicedo (a, in prestito dal Genoa)

Cessioni: Colidio (a, in prestito al Tigre), Satriano (a, in prestito al Brest), Eriksen (c, svincolato), Sensi (c, in prestito alla Sampdoria)

Juventus

Probabile formazione (4-2-3-1): Szczesny, Danilo, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; ZAKARIA, Locatelli; Cuadrado, Dybala, McKennie; VLAHOVIC.

Acquisti: Vlahovic (a, Fiorentina), Zakaria (c, Borussia Mönchengladbach)

Cessioni: Bentancur (c, Tottenham), Kulusevski (a, Tottenham), Ramsey (c, Glasgow Rangers)

Lazio

Probabile formazione (4-3-3): Strakosha, Marusic, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Milinkovic Savic, Cataldi, Luis Alberto; Pedro, Immobile, Felipe Anderson.

Acquisti: Dimitrije Kamenović (d, Fudbalski Klub Čukarički), Cabral (a, Sporting Lisbona)

Cessioni: Escalante (c, in prestito all'Alaves), J. Lukaku (d, in prestito al Vicenza), Rossi (a, Monopoli), J. Lukaku (c, Vicenza, p), Vavro (d, in prestito al Copenaghen), Jony (c, in prestito allo Sporting Gijon), Durmisi (c, in prestito allo Sparta Rotterdam), Muriqi (a, Maiorca)

Milan

Probabile formazione (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessie, Tonali; Saelemaekers, Diaz, Leao; Ibrahimovic.

Acquisti: Lazetic (a, Stella Rossa)

Cessioni: Conti (d, Sampdoria), Pellegri (a, Torino via Monaco)

Il neo acquisto Lazetic posa con la maglia del Milan, Credit Photo Twitter ACMilan Credit Foto Twitter

Napoli

Probabile formazione (4-2-3-1): Ospina, Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Anguissa; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen.

Acquisti: Tuanzebe (d, in prestito dall'Aston Villa)

Cessioni: Manolas (d, Olympiacos), Younes (c, AL-Ettifaq), Costa (d, Parma)

Roma

Probabile formazione (4-2-3-1): Rui Patricio, Karsdorp, Smalling, Mancini, Vina; Veretout, OLIVEIRA; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitayran; Abraham.

Acquisti: Maitland-Niles (c, in prestito dall'Arsenal), Sergio Oliveira (c, in prestito dal Porto)

Cessioni: Villar (c, in prestito al Getafe), Borja Mayoral (a, in prestito al Getafe), Calafiori (d, in prestito al Genoa), Olsen (p, in prestito all'Aston Villa), Reynolds (d, in prestito al Kortrijk), Ciervo (a, Sassuolo), Fazio (d, rescissione).

Salernitana

Probabile formazione (4-3-3): SEPE, MAZZOCCHI, Gyomber, DRAGUSIN, Ranieri; M. Coulibaly, Di Tacchio, EDERSON; VERDI, Bonazzoli, Ribery.

Acquisti: Sepe (p, in prestito dal Parma), Mazzocchi (d, in prestito dal Venezia), Verdi (a, in prestito dal Torino), Fazio (d, dopo rescissione con Roma), Ederson (c, Corinthians), Bohinen (c, CSKA Mosca), Dragusin (d, in prestito dalla Juventus, via Sampdoria), Mousset (a, in prestito dallo Sheffield United), Mikael (a, in prestito dal Recife), Radovanovic (c, Genoa)

Cessioni: Gondo (a, Cremonese), Simy (A, Parma)

Sampdoria

Probabile formazione (4-3-1-2): Audero, Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, RINCON, Thorsby; SENSI; Gabbiadini, Caputo.

Acquisti: Rincon (c, in prestito dal Torino), Conti (d, Milan), Magnani (d, in prestito dal Verona), Sensi (c, in prestito dall'Inter), Aboosah (c, Euroafrica), Sabiri (c, Ascoli), Supryaga (a, Dinamo Kiev),

Cessioni: Depaoli (d, in prestito al Verona), Adrien Silva (c, risoluzione contratto, poi all'Al Wahda), Torregrossa (a, in prestito al Pisa), Chabot (d, in prestito al Colonia), Ciervo (a, Roma, fine prestito), Ihattaren (c, Ajax), Daragusin (d, Salernitana dopo il fine prestito dalla Juventus).

Sassuolo

Probabile formazione (4-3-2-1): Consigli, Toljan, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Maxime Lopez, Matheus Henrique; Berardi, Raspadori; Scamacca

Acquisti: Ruan (d, Gremio), Ciervo (a, Roma), Oddei (a, Crotone, fine prestito)

Cessioni: Goldaniga (d, Cagliari), Babacar (a, in prestito al Copenhagen), Boga (a, Atalanta), Russo (p, in prestito al Sint-Truidense VV)

Spezia

Probabile formazione (3-5-2): Provedel; Amian, Erlic, Nikolaou; Gyasi, Maggiore, Kiwior, Bastoni, Reca; Manaj, Nzola.

Acquisti: -

Cessioni: -

Torino

Probabile formazione (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Bremer, Rodriguez; Singo, Mandragora, Lukic, Vojvoda; Praet, Brekalo; Belotti.

Acquisti: Fares (c, Genoa), Pellegri (a, Milan via Monaco), Ricci (c, Empoli), Seck (a, SPAL)

Cessioni: Rincon (c, in prestito alla Sampdoria), Verdi (a, in prestito alla Salernitana), Baselli (c, Cagliari), Kone (c, in prestito al Crotone)

Udinese

Probabile formazione (3-5-2): Silvestri, Perez, Becao, Nuytinck; Molina, Arslan, Walace, Makengo, Udogie; Beto, Deulofeu.

Acquisti: Benković (d, Leicester), Marì (d, in prestito dall'Arsenal), Abankwah (d, St. Pas), Zacarias Baldé (c, Real SC)

Cessioni: Teodorczyk (a, risoluzione, poi al Vicenza), Samir (d, Watford), Forestieri (a, risoluzione, poi al Johor), De Maio (d, Vicenza), Carnelos (p, Vastese).

Venezia

Probabile formazione (4-3-3): Romero, Ebuehi, Caldara, Ceccaroni, Haps; CUISANCE, Tessmann, Busio; Aramu, Henry, NANI.

Acquisti: Cuisance (c, Bayern Monaco), Nani (a, Orlando City), Ullmann (d, Rapid Vienna), Nsame (a, in prestito dallo Young Boys)

Cessioni: Forte (a, in prestito al Benevento), Bjarkason (c, in prestito al Catanzaro), Mazzocchi (d, in prestito alla Salernitana), Schnegg (d, Crotone), Heymans (d, Charleroi)

Verona

Probabile formazione (3-4-2-1): Montipò, Gunter, Ceccherini, Casale; Faraoni, Ilic, Veloso, Lazovic; Barak, Caprari; Simeone.

Acquisti: Depaoli (d, in prestito dalla Sampdoria), Retsos (d, Bayer Leverkusen), Kemppainen (d, RoPs), Chiesa (p, Trento), Ghilardi (d, Fiorentina), Praszelik (c, WKS Slask Wroclaw)

Cessioni: Magnani (d, in prestito alla Sampdoria), Cetin (d, in prestito al Kayserispor)

