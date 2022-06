numerose le trattative andate in porto per il club rossonero, con le coppie Leonardo-Maldini prima e Maldini-Massara poi che hanno acquistato giocatori ancora presenti nella rosa del Diavolo ed altri che hanno avuto solo sfortunate parentesi in maglia rossonera. Ecco la lista dei 10 acquisti più "cari" dal 2018 ad oggi. Dopo quattro anni di operato, si è chiusa l'era del fondo Elliott come proprietario di maggioranza del Milan, culminata con la conquista dello Scudetto 2021/22. Dal 2018 al 2022 sono state, con le coppie Leonardo-Maldini prima e Maldini-Massara poi che hanno acquistato giocatori ancora presenti nella rosa del Diavolo ed altri che hanno avuto solo sfortunate parentesi in maglia rossonera. Ecco la lista dei 10 acquisti più "cari" dal 2018 ad oggi.

GIOCATORE SPESA 1. Lucas PAQUETÀ (dal Flamengo) 38.4 milioni (gennaio 2019) 2. Mattia CALDARA (dalla Juventus) 36.9 milioni (agosto 2018) 3. Krzysztof PIATEK (dal Genoa) 35 milioni (gennaio 2019) 4. Rafael LEAO (dal Lille) 29.5 milioni (agosto 2019) 5. Fikayo TOMORI (dal Chelsea) 29.4 milioni (giugno 2021) 6. Theo HERNANDEZ (dal Real Madrid) 21.5 milioni (luglio 2019) 7. Samu CASTILLEJO (dal Villarreal) 21.3 milioni (agosto 2018) 8. Diego LAXALT (dal Genoa) 19 milioni (agosto 2018) 9. Ismael BENNACER (dall'Empoli) 17.2 milioni (agosto 2019) 10. Sandro TONALI (dal Brescia) 16.9 milioni (agosto 2021)

infatti cinque degli undici titolari che hanno garantito lo Scudetto alla banda di Stefano Pioli. Si tratta dell'Theo Hernandez, del centrale di difesa inglese Fikayo Tomori e dei due centrocampisti Sandro Tonali ed Ismael Bennacer. Tra i dieci colpi di mercato più costosi dell'era Elliott, figurano. Si tratta dell' MVP dell'ultima Serie A Rafael Leao , del laterale sinistro, del centrale di difesa inglesee dei due centrocampistied

Tomori esulta per il gol del pareggio in Milan-Inter - Serie A 2021/2022 Credit Foto Getty Images

Curiosamente, i tre acquisti più costosi dell'era Elliott sono stati però tre "fallimenti" sportivi per la squadra rossonera di Milano, visto che MattiaCaldara, Krzysztof Piatek e Lucas Paquetà non sono riusciti a soddisfare le aspettative poste su di loro al momento della firma. Fuori dalla nostra Top-10, figurano ovviamente altri nomi di rilievo della storia recente rossonera come Gonzalo Higuain (10 milioni per il suo prestito nel 2018) e Mike Maignan, acquistato la scorsa estate per 14.4 milioni di euro dal Lille.

Bonucci - Milan-Inter - Serie A 2017/2018 - LaPresse Credit Foto LaPresse

Oltre agli acquisti, numerose sono state le cessioni rilevanti nell'era Elliott, con alcuni dei nomi di punta acquistati nelle gestioni precedenti che hanno fatto le valigie per lasciar spazio ai protagonisti del nuovo ciclo vincente di Stefano Pioli. Ecco le cinque cessioni più remunerative dal 2018 ad oggi:

GIOCATORE CIFRA 1. Leonardo BONUCCI (alla Juventus) 35 milioni di euro 2. Kryzstof PIATEK (all'Herta Berlino) 24 milioni di euro 3. SUSO (al Siviglia) 22 milioni di euro 4. Lucas PAQUETÀ (al Lione) 20 milioni di euro 5. Patrick CUTRONE (al Wolverhampton) 18 milioni di euro

Di seguito, invece, i saldi dei quattro bilanci dei rossoneri sotto la gestione Elliott. Dopo il pesante passivo della stagione 2018/19, la dirigenza ha optato per scelte più oculate nelle annate successive, riuscendo anche a chiudere in attivo la stagione 2020/21.

ANNATA SALDO Stagione 2018/19 -105.7 milioni Stagione 2019/20 -63.6 milioni Stagione 2020/21 +13.6 milioni Stagione 2021/22 -74.2 milioni

