ormai orientati a piazzarlo sul mercato per "fare cassa", allo scopo di trattenere Lautaro e - una volta accolto Paulo Dybala alla Pinetina a parametro zero - azzardare il blitz per Il bomber principe dell'Empoli Andrea Pinamonti si appresta a far visita all'Inter seconda della classe in occasione del match in programma venerdì alle 18:45 a San Siro. Sarà un'occasione per farsi notare agli occhi di quei dirigenti nerazzurri che paiono", allo scopo di trattenere Lautaro e - una volta accolto Paulo Dybala alla Pinetina a parametro zero - azzardare il blitz per Gianluca Scamacca del Sassuolo in affiancamento a Edin Dzeko per la prossima stagione.

GIOCATORE VALUTAZIONE T* VALUTAZIONE C* SCAMACCA 30 20-30 PINAMONTI 16 7-10

*Valutazione Transfermarkt (milioni)

*Valutazione Cies (milioni)

Saranno dunque queste le prossime mosse dell'ad Beppe Marotta per puntellare il reparto offensivo nerazzurro? Per Pinamonti pare abbiano bussato alla porta Sassuolo, Torino, Eintracht Francoforte e Nizza; da un'iniziale valutazione di 15 milioni - stando alla ricostruzione della Gazzetta dello Sport - la task force di mercato nerazzurra sarebbe orientata a chiederne 25 milioni per il nativo di Cles. Va davvero sacrificato per un massiccio investimento su Scamacca? E poi perché c'è così tanto più hype sul #9 neroverde?

Tentazione Scamacca

Il 23 enne attaccante romano ha siglato 13 gol in campionato: le perle autografate contro Napoli e Milan lo scorso inverno certificano la crescita di una prima punta potenzialmente devastante con colpi da grande giocatore. Qualcuno nutre ancora dubbi per via del suo carattere incandescente, ma il ragazzo quest'anno si è fatto prevalentemente notare per le prodezze in campo, tanto che la sua valutazione è già schizzata a 40 milioni di euro al momento in cui scriviamo. Non a caso, direttore sportivo del Sassuolo Andrea Carnevali ha dichiarato in tempi non sospetti che il ragazzo non si muoverà da Sassuolo anche solo per un centesimo di meno. Il suo, peraltro, è il nome più ricorrente per il post Ciro Immobile in Nazionale, ma per effettuare il definitivo salto di qualità dovrà giocoforza mettersi alla prova fuori dalla comfort zone di Sassuolo.

STAGIONE SQUADRA PRES./GOL 2017/2018 SASSUOLO 3/0 2017/2018 CREMONESE 14/1 2018/2019 PEC ZWOLLE 8/0 2019/2020 ASCOLI 33/9 2020/2021 GENOA 26/8 2021/2022 SASSUOLO 31/13

… E Pinamonti?

Eppure l’Inter un giovane calciatore azzurro – stesso ruolo sul rettangolo di gioco, caratteristiche molto simili, quattro mesi di meno sulla carta d'identità – ce lo avrebbe già in casa. Andrea Pinamonti dopo una stagione da attore non protagonista (otto presenze e un gol) sotto l’egida di Antonio Conte con la maglia dell'Inter sta esplodendo in provincia. Con la maglia dell’Empoli di mister Aurelio Andreazzoli l'attaccante trentino ha autografato sinora dodici gol firmando il career high in massima serie. Partito all'ombra di capitan Leonardo Mancuso e Patrick Cutrone, l'ex Frosinone e Genoa si è immediatamente preso la scena stregando mister Andreazzoli perché, insieme alla spiccata capacità realizzativa, si è fatto notare per un lavoro incessante a servizio della squadra. I miglioramenti del ragazzo sono sotto gli occhi di tutti, ma l'Inter sembra conservare altri piani per il futuro...

STAGIONE SQUADRA PRES./GOL 2016/2017 INTER 2/0 2017/2018 INTER 1/0 2018/2019 FROSINONE 27/5 2019/2020 GENOA 32/5 2020/2021 INTER 8/1 2021/2022 EMPOLI 34/12

"Con Scamacca c’è un rapporto di amicizia, abbiamo fatto tutta la trafila con le nazionali giovanili insieme. Ci sentiamo ogni tanto al telefono, non tutti i giorni, ma è capitato di farci i complimenti quest’anno dopo un gol. Ma tra noi non c’è astio, invidia o questo dualismo che in tanti raccontano. Uno non esclude l’altro, anzi mi piacerebbe riformare la coppia Pinamonti-Scamacca anche con la Nazionale" (Pinamonti @Gianlucadimarzio.com)

Il confronto

Da una parte un potenziale unicorno del calcio italiano per mezzi fisici e tecnici, dall’altra un attaccante meno appariscente ma essenziale e in ogni caso dotato di una tecnica tutt'altro che grezza: vedere per credere l'assist di tacco a Di Francesco in Empoli-Verona dello scorso marzo.

Tutti gli indizi di mercato portano a concludere che il "prescelto" sia Gianluca Scamacca, ma siamo sicuri che un ragazzo cresciuto nel settore giovanile con i colori nerazzurri sottopelle non possa fare al caso della Beneamata a partire dal prossimo giugno, con un bagaglio d'esperienza più consistente? Si prospetta una scelta difficile per Marotta e la sua task force di mercato: la linea azzurra per l'attacco dell'Inter è molto più di una suggestione, non resta che buttarsi con convinzione sul “9” del futuro. Per puntarci con forza, senza relegarlo all'ombra di un Edin Dzeko indirizzato verso le 37 primavere.

Il confronto ai Raggi X

GIOCATORE xG* xG X90* SCAMACCA 11.6 0.39 PINAMONTI 9.1 0.43

* Expected Goals

* Expected Goals a partita

Inzaghi: "Scudetto? L'Inter ci crede fino alla fine"

