contratto in essere con la Juventus, confermando la propria voglia di rinnovare l'accordo Juan Cuadrado è stato intervistato da DAZN in una lunga intervista in cui si è soffermato anche sul suo, confermando la propria voglia di rinnovare l'accordo in scadenza a giugno 2022 . Questi gli stralci più significativi dell'intervento del forte terzino destro colombiano, classe 1988, in forza alla Vecchia Signora:

Rinnovo

"Io sono molto tranquillo, sta alla società... Stiamo lavorando, stiamo parlando, che sia adesso o dopo sono tranquillo. Spero di continuare qui perché sono molto contento di essere nella famiglia Juventus".

Vlahovic

"Dusan è arrivato adesso ed è un giocatore che ci dà tanto, combatte e ci aiuta a far salire la squadra. E' forte e gioca la palla bene, è un giocatore adatto per la Juventus e può migliorare ancora tantissimo".

Uno contro uno

"E' una cosa che ho allenato tantissimo quando ero piccolo, in Colombia, con un professore che insisteva molto sul come farlo e quando farlo. Il segreto è continuare a puntare nei momenti giusti, ora cerco di giocare più semplice perché il mister me lo chiede".

Ultimo minuto

"Sono contento di certi episodi, come quando sono entrato con la Fiorentina. Il gol che porta il risultato è un'emozione bellissima. Mancavano 15 minuti, stavo aspettando di entrare, sentivo che potevo aiutare la squadra".

La danza

"Ce l'ho nel sangue, anche a casa ballo coi figli. C'è in quasi tutti i sudamericani. Cerco di trasmetterla anche ai compagni quando dobbiamo esultare".

