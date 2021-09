Junior Messias da qualche giorno si trova catapultato in sogno . Ex fattorino che fino a 3 anni fa militava in Serie D, fra meno di due settimane sarà ad Anfield dove il Milan tornerà a giocare in Champions League dopo 7 anni. Il 30enne brasiliano sa di essere arrivato alla corte del Diavolo non senza scetticismo ma è determinato a far ricredere chi ha storto il naso per il suo acquisto ‘last minute’ e soprattutto a lavorare per raggiungere quei traguardi che tifosi e club sperano di perseguire. "- dice Messias nella conferenza stampa di presentazione -.".