nella testa di Zaniolo non è un’operazione agevole. Deve esserci più traffico che sul raccordo anulare nell'ora di punta: qualche piccola scossa di assestamento nel difficoltoso percorso di completa riabilitazione dopo la rottura dei legamenti crociati delle due ginocchia, la consapevolezza di Mondiale mental coach, ma il diretto interesso ha cortesemente declinato l'invito con un “No, grazie”. Cosa succede dunque nel pianeta Zaniolo? Entrarenon è un’operazione agevole. Deve esserci più traffico che sul raccordo anulare nell'ora di punta: qualche piccola scossa di assestamentodopo la rottura dei legamenti crociati delle due ginocchia, la consapevolezza di Mondiale da guardare sul divano di casa , il perenne tormentone sul suo futuro . Ci ha provato la stessa Roma a incunearsi nei meandri della mente di Nicolò per interposto, ma il diretto interesso ha cortesemente declinato l'invito con un “No, grazie”. Cosa succede dunque nel pianeta Zaniolo?

Forma precaria

[Nicolò ZANIOLO 5,5: era uno dei grandi assenti nella disfatta di Palermo. Una prova contratta non affida ulteriori rimorsi ai pensieri di Mancini. La sostituzione all'intervallo conferma che il lavoro per tornare al top della forma è ancora tanto.]

Calciomercato Juve da rifare: Allegri vuole Zaniolo, Pogba e Jorginho 18/03/2022 A 06:52

Partiamo dagli ultimi risvolti di cronaca: il guaio muscolare che ne mette in dubbio la presenza nel delicato match di Marassi tra Sampdoria e Roma e l’incolore performance contro la Turchia nell’ultimo e ininfluente match degli azzurri seguito alla Caporetto contro la Macedonia del Nord con il romanista a figurare in tribuna. Già, Nicolò Zaniolo non sta attraversando un momento di forma idilliaco, al netto delle ultime news dall’infermeria di Trigoria: la sua sorprendente assenza nel derby della Capitale, in questo senso, non è stata affatto frutto del caso e a margine di una possibile nuova esclusione dall’undici titolare in campionato da più parti cominciava a montare un “caso”. C’è davvero dell’altro?

Lo storico di Zaniolo alla Roma (Serie A)

STAGIONE PRESENZE/GOL/ASSIST 2018/2019 27/4/2 2019/20202 26/6/2 2020/2021 0/0/0 2021/2022 23/2/1

Il nuovo telaio

La stagione 2021/2022 per il ragazzo classe 1999 di La Spezia sta sempre più assumendo i contorni dell’anno di transizione dopo i due gravissimi infortuni alle ginocchia: alti e bassi, con lampi dello straripante Zaniolo pre infortunio, passaggi a vuoto e nuovi stop forzati per piccoli guai fisici. Fisiologico, verrebbe da dire. Lo staff medico della Roma in sinergia con il giocatore, dopotutto, ha effettuato un oculato lavoro per prevenire ulteriori crac, potenziando il fisico del ragazzo come si può facilmente evincere confrontando le foto del “prima” e del “dopo”. Un periodo di adattamento andava quindi messo in conto. Eppure dopo un'iniziale fase in cui pareva un apolide nel camaleontico calcio di Mourinho, il #22 è diventato un giocatore di sistema dialogando nella stesso reparto (e nella stessa lingua) di bomber Abraham. Alla vigilia del match contro la Lazio il trend poteva considerarsi positivo, prima di un nuovo "giallo" all'orizzonte con lo scivolamento nelle gerarchie. Torniamo all’interrogativo di fondo: c’è dell’altro?

Le voci

c’è il vivo interesse di una Juventus smaniosa di rifarsi il look dalla metacampo in su stante l'imminente un’offerta ritenuta congrua dal club giallorosso - forte di un evidente "potere contrattuale" con il contratto a spirare nel 2024 - il ragazzo potrebbe davvero cambiare aria. Se la valutazione iniziale di 80 milioni non ci ha mai convinto, quella oscillante attorno 40-50 milioni di euro potrebbe cogliere nel segno. La sensazione è che l’anno di Zaniolo sia il prossimo: quello buono, in ultima analisi, per rivedere lo spacca-partite di un tempo, una volta eliminate del tutto le tossine dei due terribili crac. Quale squadra ci crederà per prima.. E di più? Sì, c’è dell’altro, ci sono gli inevitabili discorsi relativi a dove giocherà la prossima stagione e soprattuttosmaniosa di rifarsi il look dalla metacampo in su stante l'imminente cessione di Paulo Dybala . Non ci risulta che Zaniolo abbia chiesto di lasciare la Roma, ma con- forte di un evidente "potere contrattuale" con il contratto a spirare nel 2024 - il ragazzo potrebbe davvero cambiare aria. Se la valutazione iniziale di 80 milioni non ci ha mai convinto,. La sensazione è che l’anno di Zaniolo sia il prossimo: quello buono, in ultima analisi, per rivedere lo spacca-partite di un tempo, una volta eliminate del tutto le tossine dei due terribili crac. Quale squadra ci crederà per prima.. E di più?

La scheda

Valore (Transfermarkt): 33 mln

Valore più alto: 55 mln, 25/08/2020

Valore (Cies): 15/20 mln

Scadenza Contratto: 30/06/2024

Tiago Pinto: "Zaniolo rimarrà alla Roma? Non posso garantirlo"

Mourinho: "Zaniolo? Rimarrà alla Roma almeno fino al 2024"

