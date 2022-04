È il punto di svolta per la stagione del Toro: da lì in poi arriveranno, a stretto giro di posta, la splendida perennemente al centro delle voci di calciomercato. Minuto 59 di Spezia-Inter, Lautaro Martinez dà il cambio a Edin Dzeko: l’attaccante argentino, reduce da un momento nefasto in campionato, in pochi minuti mette a referto gol e assist contribuendo ad archiviare la pratica ligure.per la stagione del: da lì in poi arriveranno, a stretto giro di posta, la splendida doppietta spacca-Milan in Coppa Italia e l’inzuccata aerea vincente contro la Roma di José Mourinho . 20 gol stagionali nonostante un rendimento altalenante: non male per il 24enne di Bahía Blanca

L’uomo in più

Dopo aver perso il posto in attacco Lautaro Martinez se l’è ripreso di rabbia e orgoglio, rabbia e orgoglio perfettamente condensati in quell’esultanza emblematica di La Spezia. L’Inter di Simone Inzaghi – oltre alla Supercoppa Italiana alzata al cielo di San Siro a spese della Juventus - corre per campionato e Coppa Italia e aver ritrovato il miglior Lautaro è senza dubbio la migliore delle notizie per il tecnico piacentino in vista dei prossimi cruciali impegni, a cominciare dal match del Dall’Ara di Bologna. All’andata a San Siro era stato proprio l’ex Racing de Avellaneda a stappare il match dopo soli 5 minuti: proverà a concedere il bis di pura trance agonistica.

I numeri di Lautaro in Serie A con l'Inter

STAGIONE GOL/ASSIST 2018/2019 6/1 2019/2020 14/3 2020/2021 17/5 2021/2022 16/3

Futuro

Lautaro Martinez ha un contratto (di 6 milioni annui) che lo lega all’Inter fino al 30 giugno 2026 ma le voci di una sua possibile partenza si rincorrono da mesi a questa parte. Raggiungerà la corte del Cholo Simeone a Madrid? Cederà al corteggiamento di Antonio Conte? Verrà rimpiazzato all’Inter da Paulo Dybala o da Gabriel Jesus del Manchester City? Il futuro, il suo futuro, non è ancora scritto ma di certo l’Inter dovrebbe nuovamente rivoluzionare l’attacco qualora il suo prospetto migliore levasse le tende. Ripartire da zero.

Oltre a ultimare l’acquisto del vice Dzeko Scamacca la task force di mercato nerazzurra dovrebbe inoltre sondare il mercato per un top player da affiancare alla prima punta. La sensazione è che il numero 10 della Beneamata abbia ancora margini di crescita e – in ottica Inter – assistere da spettatori al completamente del processo di trasformazione in un fuoriclasse assoluto sarebbe scellerato da un punto di vista tecnico/sportivo. Da quello economico, invece, sarebbe certamente una cessione a peso d'oro alla luce delle condizioni contrattuali attualmente in essere. Brutta gatta da pelare, per così dire, per Beppe Marotta: qui si fa la nuova Inter!

Il possibile tesoretto da cessioni per tenere Lautaro (Valutazioni: Cies)

GIOCATORE VALUTAZIONE STIPENDIO ANNUO DE VRIJ 15/20 3.8 PINAMONTI 7/10 1 VIDAL 4/7 6.5 SANCHEZ 7/10 7 PERISIC SCADENZA 6 (RICHIESTA)

Inzaghi: "Lautaro? Non esiste un problema attaccanti"

