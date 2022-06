Antonio Rüdiger è un nuovo giocatore del è un nuovo giocatore del Real Madrid . A comunicarlo è proprio il club spagnolo, che ha anche annunciato la presentazione del difensore tedesco lunedì (6 giugno) alle 12 alla Casa Blanca . L'ex Roma si legherà alle Merengues per le prossime quattro stagioni.

Rüdiger-Real Madrid, ora è ufficiale: contratto quadriennale

Questo, di fatto il contenuto del comunicato rilasciato dal Real, praticamente in contemporanea a quello "di uscita" da parte del Chelsea, in cui "Toni" era arrivato nell'estate 2017 dalla Roma per 35 milioni di euro: "Rüdiger - sottolinea il club di Stamford Bridge - ha vinto FA Cup, Champions League, Europa League, Supercoppa UEFA e Coppa del Mondo per club col Chelsea, giocando un ruolo determinante in tutti quei trionfi al centro della nostra difesa. Il 29enne è stato anche una figura cardine nello spogliatoio dei Blues con la sua leadership, passione, dedizione e voglia di vincere che non hanno mai vacillato, anche quando era apparso chiaro che avrebbe lasciato il club quest'estate". Nelle 5 stagioni con la maglia del Chelsea, Rüdiger ha collezionato 203 presenze - sotto le varie guide tecniche di Antonio Conte, Maurizio Sarri, Frank Lampard e Thomas Tuchel condite da 12 gol e 7 assist.

