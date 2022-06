È stata svelata la prima giornata della Serie A 2022-23 ( qui il sorteggio live del calendario ): il Milan campione d'Italia esordirà contro l'Udinese, l'Inter se la vedrà con il Lecce in trasferta, mentre la Juventus ospiterà il Sassuolo. Il prossimo campionato, che per il secondo anno consecutivo presenta un calendario asimmetrico tra il girone di andata e quello di ritorno, inizierà il prossimo 13 agosto e si concluderà domenica 4 giugno 2023. Sarà una stagione anomala: il Mondiale invernale in Qatar, in programma dal 21 novembre al 18 dicembre, stravolgerà infatti il programma della Serie A che sarà costretta a osservare un lungo stop dal 13 novembre fino al 3 gennaio. Si parte subito a razzo: nel mese di agosto verranno disputati infatti ben 4 giornate tra cui un turno infrasettimanale. Di seguito il programma completo della prima giornata della Serie A 2022-23.