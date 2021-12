Massimo Ferrero. Secondo quanto riportano Il Secolo XIX e calcioefinanza.it, esistono anche delle intercettazioni telefoniche che chiariscono la situazione venutasi a creare e le ragioni per Ci sono nuovi sviluppi sul caso che riguarda il patron della Sampdoria . Secondo quanto riportano Il Secolo XIX e calcioefinanza.it, esistono anche delle intercettazioni telefoniche che chiariscono la situazione venutasi a creare e le ragioni per cui Ferrero si è ritrovato in questa posizione

Sono intercettazioni di conversazioni tra lo stesso Ferrero e i suoi collaboratori, tra cui il commercialista Gianluca Vidal e Andrea Diamanti, il bracco destro del Viperetta, ma anche dialoghi della figlia Vanessa, che parla del padre con il compagno Filippo Boggiani.

Il momento del contesto è quello in cui Ferrero si ritrova a dover versare 250 mila euro per completare le transazioni civili per il fallimento delle società Blue Cinematografica, Maestrale, Emmelle e Blu Line: siamo al 18 novembre 2020 e l'accordo c'è, ma mancano i soldi. Ecco quanto registrato dalla voce di Vidal in una telefonata con Diamanti: "Adesso ho capito perché sta cercando di prendere i soldi dalla Sampdoria! [...] Massimo ha duecento milioni di euro di debiti". Nonostante ciò, Vidal riferisce l'intenzione di Ferrero di acquistare un appartamento: "Quando mi ha parlato di questo progetto gli ho detto: Massimo mi fai quasi ridere… Sei pieno di debiti… Non sai come ne uscirai e pensi a comprare?".

E Diamanti replica: "È stata fatta talmente tanta m… dentro queste società che è veramente preoccupante come sono state gestite. Perché Massimo Ferrero è un eccezionale commerciale, ma anche il peggior nemico di sé stesso. Lui dice di non essere avido, ma in realtà vuole sempre di più... Il tema è che se gli dici che stai chiudendo la vendita di una società a ottanta, lui ne vuole cento. Se gli dici cento, ne chiede centoventi. Mi sembra di lavorare per uno limitato. Lui mi dice "io voglio prendere più di questo", io gli dico "Massimo ma sei fallito!"".

La figlia si chiama fuori

Di ben altro tenore l'intercettazione di una chiamata tra Vanessa Ferrero e il compagno. "Niente, l’ho mandato a quel paese, mi ha il rotto il c***o. Lui (Ferrero, ndr), la moglie e tutti questi falsoni di m***a. Sono l’unica figlia che non gli ha mai rotto il c***o della c***o di squadra mo ce stanno i problemi e hanno magnato tutti… L’ho presa a 100 mila, li ho dati come acconto casa e mi ritrovo con le pezze al c**o? Pure la squadra, i soldi della Sampdoria… Per me può andare a fanc**o lui, la nuova famiglia. Ma che c***o mi frega".

E a questo sfogo fa seguito una telefonata a febbraio del 2021 in cui Massimo Ferrero parla con Vidal dei problemi con la figlia.

Vidal: "Lei sta chiedendo cinquantamila euro per riavviare… Per i danni che…".

Ferrero: "Eh gli diamo una piotta e fa tutto".

Vidal: "Fa tutto alla grande. No, non glieli diamo tutti assieme i ciccioli. Gli diamo cinquanta e cinquanta".

Ferrero: "Gliene diamo trenta! Trenta e trenta! Neppure l’aperitivo…".

